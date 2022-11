Tarocchi è il nuovo singolo di Veronica: ecco il video

Spettacolo

Redazione | 30 Novembre 2022

Nunzio Da Vinci e Pardo Remix lanciano Jump Up High nell’attesa di entrare al GFVip per allietare le feste natalizie dei Vipponi

Ascolta Jump Up High!

È uscita il 29 novembre su tutti i digital stores JUMP UP HIGH, la nuova hit del duo Nunzio Da Vinci e Pardo Remix. I due artisti sono ormai noti al grande pubblico anche per le indiscrezioni che circolano su di loro sulla stampa. Indiscrezioni secondo le quali sarebbero gli intrattenitori scelti per animare le feste del GFVip.

È il loro sesto disco con etichetta Stay Record pubblicato da Orangle Records e distribuito da Universal Music. Il suo sound molto happy e trascinante sarà certamente protagonista delle feste di tutti gli Italiani.

Dopo il grande successo del loro ultimo videoclip ambientato a Mykonos, che ha superato il mezzo milione di views in tempi brevi su YouTube, per questo nuovo videoclip il duo ha scelto un’altra location internazionale d’eccezione: Amsterdam.

Con le sue atmosfere nordiche, la sua luce particolarissima che ha ispirato generazioni di pittori, le sue case affacciate sull’acqua e le sue luci di festa, la città olandese ha sicuramente ispirato Nunzio Da Vinci e Pardo Remix come location ideale per ambientare il loro disco delle feste.

Siamo sicuri quindi che anche questo nuovo videoclip, appena uscito, otterrà il grande successo che merita.

Il duo è famoso per i suoi videoclip di altissimo livello. Infatti, già dal loro esordio come autori, hanno attirato l’attenzione del grande pubblico e hanno fatto parlare di sé. Avevano coinvolto come star del videoclip del loro primo disco, The Sounds of Summer, la nota showgirl Mila Suarez, ex gieffina.

Non ci resta quindi che andare subito su tutte le migliori piattaforme digitali. Ci scateneremo con la loro musica di altissima qualità, e vedremo un videoclip che sicuramente stupirà.

Nunzio Da Vinci e Pardo Remix al GFVip?

Siamo certi che JUMP UP HIGH, con i suoi ritmi trascinanti e il suo sound happy, è poi certamente la colonna sonora ideale per festeggiare vecchi e nuovi “Vipponi” dentro la Casa del GFVip, e per accompagnare i “Vipponi” durante le prossime feste di Natale e Capodanno.

Come ormai sappiamo infatti, le indiscrezioni sull’entrata nella casa del GFVip della coppia nei panni degli intrattenitori continuano a circolare sempre più insistenti. E chissà se, vista la loro nota trascinante vis comica, oltre che le loro indiscusse doti musicali, non solo animeranno le feste di Natale nella casa più spiata d’Italia e il Capodanno 2023, ma se non si esibiranno anche in studio prima dell’entrata nella casa del Grande Fratello VIP!

Del resto il loro curriculum d’eccezione parla da solo. Come ormai sappiamo, infatti, Nunzio Da Vinci e Pardo Remix, palermitano Nunzio e romano Pardo, sono sposati da tre anni. La coppia condivide tutto, nella vita come nell’arte.

Nunzio Da Vinci è un DJ storico delle notti milanesi da oltre ventiquattro anni. Oltre ad essere stato Official DJ di Dolce&Gabbana per più di dieci anni ed aver suonato, con la griffe, con guest star di calibro mondiale come Kylie Minogue, Jennifer Lopez, per l’intera squadra AC Milan Campione d’Italia 2010/2011 e per molti altri nomi notissimi, Nunzio è stato protagonista di feste come il Vogue Fashion Night Out a Milano e la Milano Fashion Week.

Non c’è da meravigliarsi se la coppia ha suscitato l’interesse dei giornalisti di TgCom24 di Mediaset, di SkyTg24 e di alcuni settimanali che li hanno intervistati e hanno molto parlato di loro nel corso degli ultimi mesi.

Chissà come saranno emozionati i due artisti, visto che tra l’altro abbiamo scoperto che addirittura in molti bar e locali d’Italia le notizie su di loro vengono appese alle bacheche, e tutti attendono il loro ingresso nella Casa del GFVip!