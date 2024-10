In una nuova intervista, Taylor Mega ha ribadito che, prima di lasciarsi, Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta

Ospite a Gurulandia per una nuova intervista, Taylor Mega è tornata a parlare di Fedez e Chiara Ferragni, ribadendo che, prima della separazione, i due erano una coppia aperta.

Taylor Mega conferma nuovamente che Fedez e Chiara erano una coppia aperta

Nelle ultime settimane, dopo l’esplosione del dissing tra Fedez e Tony Effe, si è molto parlato di Taylor Mega, non solo sui social ma anche in televisione. Era emerso, infatti, che l’influencer aveva avuto una storia con il rapper.

L’ex concorrente del Grande Fratello aveva parlato del suo rapporto con Fedez sia a Striscia la Notizia, che aveva previsto per lei un bel tapiro, sia a Le Iene. In quest’ultima occasione si era anche sbilanciata sui Ferragnez.

Al noto programma di Italia 1 aveva rivelato che il cantante e l’imprenditrice erano una coppia aperta. Da lì, la sua relazione con Fedez. Alla luce di tali dichiarazioni, Chiara era stata ovviamente interpellata e aveva praticamente smentito.

Nelle ultime ore è poi uscita una nuova puntata del podcast Gurulandia, a cui Taylor Mega è stata ospite. L’influencer ha affrontato diversi argomenti durante l’intervista e tra questi ovviamente non potevano mancare i Ferragnez.

“A Le lene ho detto che erano una coppia aperta. Intanto ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. lo se parlo è perché so delle cose.“

Ha esordito al riguardo Taylor Mega, che poi ha proseguito commentando la smentita da parte di Chiara Ferragni a Striscia La Notizia, ai cui microfoni aveva specificato che “Se significa che uno tradisce e l’altro no… lo non sapevo di essere una coppia cosi.“:

“lo sapevo che erano una coppia aperta. Si, ho sentito cosa ha detto a Striscia la Notizia. Ma cosa poteva dire? Secondo voi poteva dire altro? Cosa avrebbe potuto dire la Striscia? Eh allora. […] Se io parlo è perché so o è una cosa che è successa, punto. Non invento niente.“