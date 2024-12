Taylor Mega ha parlato del suo rapporto con Tony Effe oggi, poi ha commentato la relazione dell’ex con Giulia De Lellis. Ecco che cosa ha affermato l’influencer a Belve.

Taylor Mega è stata una degli ospiti di Belve durante l’ultima puntata in onda a dicembre 2024. Nel corso della chiacchierata ha rivelato molti dettagli sulla sua vita privata e professionale. A far parte del primo argomento anche il dissing, al quale ha partecipato anche lei stessa, di Fedez contro Tony Effe:

“Dovevo togliermi qualche sassolino dalla scarpa e me lo sono tolto. Se lo meritava, aveva fatto una canzone contro di me. Io c’ero sempre stata per lui. Mi dava della poco di buono. […] No, da buona Scorpione dovevo togliermi il sassolino dalla scarpa”.

Ricordiamo che Taylor Mega e il rapper hanno avuto una relazione travagliata. Dopo essere stati insieme per qualche tempo, infatti, si sono separati per poi riprendersi ancora una volta brevemente. Oggi i rapporti non sembrano essere del tutto distesi, come ha raccontato la stessa influencer sollecitata dalla conduttrice.

Francesca Fagnani, infine, le ha domandato cosa pensasse di Giulia De Lellis, attuale fidanzata di Tony Effe: “È gelosa di lei?“. “Sono molto contenta che si sia fidanzato con lei, veramente. Ha trovato una persona alla sua portata, ci sta“, ha risposto.

Subito dopo è scoppiata a ridere e indicando il pubblico ha esclamato: “Ridono loro, che cosa ridono?“. La Fagnani ha però ribadito: “Ma loro non hanno riso, ha riso lei“. “Sì, ho riso io“, ha ammesso concludendo la Mega. Vedremo se i due diretti interessati commenteranno a loro volta queste presunte frecciatine.