Questa sera Taylor Mega è ospite di Francesca Fagnani a Belve e nel corso della conversazione ha parlato del suo presunto flirt con Fedez e del rapporto con Tony Effe. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Taylor Mega su Fedez e Tony Effe

Oggi, 17 dicembre 2024, Taylor Mega ha raccontato la sua vita a Francesca Fagnani nel corso della nuova puntata di Belve. L’influencer si è lasciata anche andare a delle confessioni in merito a due rapper di cui si è molto parlato nell’ultimo periodo: Fedez e Tony Effe.

LEGGI ANCHE: Guendalina Tavassi attacca Zeudi: “Violata per un solletico? è uno scherzo?”

Come qualcuno si ricorderà sicuramente, Mega ha preso parte al video dissing di Federico contro il collega e la presentatrice le ha chiesto come mai lo ha fatto: “Ma lei, quel dissing lo ha fatto per vendicarsi di Tony Effe o aveva un po’ di invidia verso Chiara Ferragni?“. Questa la risposta:

“Dovevo togliermi qualche sassolino dalla scarpa e me lo sono tolto. Se lo meritava, aveva fatto una canzone contro di me. Io c’ero sempre stata per lui. Mi dava della poco di buono. […] No, da buona Scorpione dovevo togliermi il sassolino dalla scarpa”.

LEGGI ANCHE: Taylor Mega spiazza la Fagnani con una battuta piccante

Il riferimento a Chiara Ferragni non è stato casuale perché la Fagnani ha tirato in ballo anche il presunto flirt che Taylor Mega avrebbe avuto con Fedez quando questo era ancora sposato con l’influencer. “Dai, era sposato ma ognuno faceva i cavoli propri. Io non sono una sfasciafamiglie“.

Poi, Taylor Mega ha proseguito rivelando cosa pensa del fatto che Fedez e Tony Effe si ritroveranno sul palco di Sanremo 2025: “Penso che siamo un po’ alla frutta. Uno fa delle canzoni belle e l’altro non sa cantare“. Francesca Fagnani ha tentato di estrapolare i due nomi ma senza riuscirci: “No dai ,non mi fare dire i nomi. Ognuno capisce che vuole capire. No, non sono rimasta in buoni rapporti con Tony“.

Seguiteci per tutte le altre dichiarazioni che rilascerà anche in merito alla sua infanzia e alla sua carriera.