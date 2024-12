Stasera ad arrivare a Belve è stata Taylor Mega. Nel corso dell’intervista però a sorpresa l’influencer ha spiazzato Francesca Fagnani con una battuta piccante.

La battuta piccante di Taylor Mega

Su Rai 2 sta andando in onda l’ultima puntata di Belve della stagione e per l’occasione non mancano ospiti d’eccezione. Dopo l’intervista a cuore aperto di Jovanotti, ad arrivare nello studio di Francesca Fagnani è stata Taylor Mega. L’influencer per la prima volta si è raccontata senza filtri e ovviamente non sono mancate le risate.

Proprio la conduttrice ha menzionato un episodio accaduto qualche tempo fa sui social. Un utente aveva infatti invitato la Mega a “tirarsela di meno”. Non è tardata ad arrivare la replica di Taylor, che aveva aggiunto: “Non ce l’ho solo io. Io ce l’ho bella però”. Questa sera dunque a Belve l’ex gieffina ha commentato per la prima volta quella vicenda e le sue parole non sono passate inosservate.

Taylor Mega ha infatti spiazzato Francesca Fagnani con una battuta bollente e ha così affermato: “È vero, ce l’ho bellissima. Non era una metafora, è proprio così. Ce l’ho bella, se vuole gliela faccio vedere in camerino”.

– "Ce l'ho proprio bella, se vuole gliela faccio vedere in camerino.."

+ "NO, NO!!!"

✈️#belve pic.twitter.com/5Jmp7g4bzi — Soter (@SonoSoter) December 17, 2024

La battuta della Mega ha ovviamente fatto sorridere il pubblico e in questi minuti sta facendo il giro dei social.