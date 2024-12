Ospite a Belve, Taylor Mega ha fatto delle avance a Francesca Fagnani. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni dell’influencer, che non le ha mandate a dire.

La provocazione di Taylor Mega

Un’ultima puntata di Belve scoppiettante quella che sta andando in onda stasera su Rai 2. Il programma di Francesca Fagnani si appresta a chiudere un’edizione decisamente fortunata e stasera in studio non sono mancati grandi ospiti. Ad arrivare nel salotto della presentatrice è stata anche Taylor Mega, che con la sua schiettezza non le ha di certo mandate a dire.

Nel corso della chiacchierata infatti l’influencer ha tirato in ballo nuovamente Tony Effe, Fedez e Chiara Ferragni, togliendosi così dei sassolini dalla scarpa. Ma non solo. La Mega ha fatto anche una battuta piccante alla conduttrice che ha fatto divertire il web e il pubblico. Poco dopo, come se non bastasse, è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Taylor Mega ha infatti iniziato a parlare della sua sessualità, ammettendo di essere attratta sia da donne che da uomini. A un tratto così, sorprendendo tutti, l’influencer ha fatto delle avance a Francesca Fagnani, affermando: “Ho un prototipo di donna. Un po’ tipo te. Però sei etero”. Quando la presentatrice ha risposto affermativamente però la Mega ha aggiunto: “Se diventi bisex…”.

Non è mancata la reazione divertita della Fagnani e del pubblico e sui social gli utenti stanno commentando con ironia la scenetta.