Taylor Mega conferma le liason con Giaele e Alberto e racconta i particolari

Nicolò Figini | 21 Novembre 2022

GF Vip 7

Il padre di George Ciupilan

Nella puntata di questa sera George Ciupilan ha ripercorso il suo passato. Il vippone ha vissuto un’infanzia molto difficile, questo anche a causa del padre che ha avuto poco a che fare con lui. Lui da bambino è andato ad abitare con la nonna fino a quando il papà non è venuto a riprenderlo: “Non ricordo come… So solo che nonna è scoppiata a piangere“. Successivamente la madre è arriva in studio per incoraggiarlo e Alfonso ha mandato in onda anche dei video di alcuni parenti e persone che lo conoscono e gli vogliono molto bene, compresa la nonna.

"Non mi ricordo come… so solo che mia nonna è scoppiata a piangere".



Un capitolo doloroso della difficilissima vita di George. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/4j2Cnct8A9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 21, 2022

A un certo punto il conduttore ha detto di essersi diretto in Romania a cercare il padre di George. Lui lavora in un paesino sperduto del Paese e quando ha visto le telecamere gli ha detto di essere dispiaciuto di non essere andato da lui. Gli ha riferito di volergli bene. Il vippone è scoppiato in lacrime e poi ha detto: “Voglio accettare… Voglio stringere la mano e pensar che sia così“.

Ed arrivano anche le parole del padre di George… un messaggio che corre veloce, una mano che cerca un abbraccio. #GFVIP pic.twitter.com/VQNrAzKSVc — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 21, 2022

La madre, alla fine, ha chiesto di poter parlare con Nikita per ringraziarla della sua vicinanza a George Ciupilan: “Mi fate commuovere, io ti vedo come una sorella per lui. Se sta zitto è perché ha rispetto per gli altri. Dirgli di aprirsi un pochettino“. Signorini gli ha chiesto se i suoi demoni, quelli dentro la Casa ora sono meno pericolosi, e lui ha risposto in modo affermativo. (QUI il video).

