Andrea Sanna | 5 Gennaio 2023

Il gesto di Nicole Murgia

Nicole Murgia fin dal suo ingresso nella Casa del GF Vip ha fatto molto discutere e in questi giorni un qualcosa compiuto dall’attrice ha diviso totalmente il popolo della rete.

L’episodio di cui stiamo per parlarvi si è verificato durante la giornata del 1 gennaio, dunque risale a qualche giorno fa. In quell’occasione fece molto discutere gli utenti. Nelle ultime ore il gesto fatto da Nicole Murgia è tornato a galla nuovamente.

La clip in questione è stata estrapolata dalla diretta che va in onda h 24 su Mediaset Extra. Qui nel video vediamo Luca Onestini ai fornelli in cucina insieme a Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Quest’ultima stava mettendo del sale nell’insalata e a un certo punto se n’è gettato un po’ dietro le spalle.

Se c’è chi non ci ha visto niente di male, qualcun altro ha attribuito il tutto al passaggio di Nikita Pelizon lì accanto. C’è da dire che alcuni in Casa l’hanno spesso accusata di influenza negativa, come mostra il video qui sotto. In questa conversazione vediamo proprio Nicole Murgia in compagna di Wilma Goich parlare della loro coinquilina. Non è detto però che la questione del sale sia per forza riconducibile a ciò.

In ogni caso il gesto scaramantico compiuto da Nicole Murgia c’è chi lo compie per abitudine, ma come ben sappiamo c’è anche un altro significato ben più remoto.

In origine, infatti, il sale è di buon auspicio in diverse culture del mondo. Ci sono dei casi, ma non sempre accade, in cui quando fai qualcosa considerato di cattivo auspicio per rimediare ne getti un pizzico oltre la spalla. Esattamente come fatto da Nicole Murgia. Quando fai qualcosa valutata di malaugurio, come insegna l’antica credenza, puoi rimediare gettando un pizzico di sale oltre la spalla sinistra. Si dice, inoltre, che gettare il sale oltre la spalla destra porterà ancora più sfortuna.

Generalmente però si dice anche che se cade un po’ di sale o ne rimane un pizzico tra le dita, si fa il medesimo gesto compito da Nicole Murgia. Non è detto che debba per forza essere attribuito a qualcuno, come sottolineano diversi fan del programma. Alcuni utenti del web, però, non ne sono convinti e credono che il fatto sia stato compiuto appositamente al passaggio di Nikita Pelizon alle loro spalle. Questo perché casualmente il tutto è avvenuto proprio dopo che l’influencer si trovava lì vicina.