Tony Effe sarebbe dovuto essere uno dei cantanti al concerto di Capodanno del 31 dicembre a Roma. Tuttavia, dopo la sua esclusione, Giulia De Lellis ha preso le difese del compagno.

Giulia De Lellis difende Tony Effe

Stando a quanto riporta anche Fanpage, sembra che Tony Effe sia stato escluso dal concerto di Capodanno che si terrà il 31 dicembre 2024 a Roma presso il Circo Massimo. Al sindaco Gualtieri sarebbe stato richiesto a causa dei testi del rapper ritenuti “sessisti, misogini e violenti“.

Sul sito citato poc’anzi si legge: “Il Campidoglio ha accettato la richiesta e ha chiesto a Tony Effe di rinunciare all’esibizione, che ‘non deve essere un’occasione divisiva per la città'”.

LEGGI ANCHE: Belve, Jovanotti ricorda la tragica morte del fratello Umberto: “A mia madre si sono seccate le sacche lacrimali”

A prendere le difese del cantante ci ha pensato la compagna Giulia De Lellis sui propri social. L’influencer ha pubblicato il post in merito alle polemiche sulla presenza del fidanzato al concerto e poi ha aggiunto una citazione: “E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta“. Parole dura a cui sono seguite altre brevi dichiarazioni: “La musica, come tutta l’altre, si discute. Non si censura“.

Giulia De Lellis difende Tony Effe

Vedremo se questo appello porterà a una sua riammissione all’evento che si terrà in occasione del nuovo anno. Per il momento non sembra essersi ancora smosso nulla, ma rimaniamo in attesa. Le stesse critiche sono state avanzate anche per quanto riguarda il Festival di Sanremo dopo l’annuncio di Carlo Conti.

Lo stesso conduttore, dunque, ha confermato la sua presenza e ha affermato che la sua canzone stupirà tutti gli spettatori. Cambierà qualcosa oppure no? Staremo a vedere e noi vi terremo aggiornati mano a mano che andremo avanti con il tempo.