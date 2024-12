Nel corso della sua intervista a Belve, Jovanotti ha citato sia Tony Effe che Mozart, facendo un simpatico paragone tra i due. Ecco cosa è accaduto.

Le dichiarazioni di Jovanotti

Questa sera ad arrivare nel salotto di Francesca Fagnani, in occasione dell’ultima puntata di Belve, è stato nientemeno che Jovanotti. Per la prima volta il celebre cantante ha accettato di farsi intervistare dall’imprevedibile conduttrice e nel corso della chiacchierata ha svelato alcuni aneddoti sulla sua vita privata e non solo. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere tutti i telespettatori e gli utenti sui social.

Parlando del mondo della musica, Jovanotti ha menzionato non solo Tony Effe, che quest’estate ha dominato le classifiche con la hit Sesso e Samba, ma anche Mozart. A quel punto, inaspettatamente, il cantante di A Te ha fatto un paragone tra il rapper e il compositore, affermando:

“Tony Effe e Mozart sono colleghi. Sono convinto che a Mozart Sesso e Samba non sarebbe dispiaciuta. Non del tutto. Forse avrebbe avuto da ridire sul fatto che è tutta su un accordo solo. Però in linea di massima l’avrebbe promossa”.

"Sono convinto che a mozart sesso e samba non sarebbe dispiaciuta"

~jovanotti 😭⚰️ #belve pic.twitter.com/CIYZLQY7bB — NoMore (@veryverylate) December 17, 2024

Le dichiarazioni di Jovanotti stanno già facendo il giro dei social e ovviamente non sono mancati i commenti ironici degli utenti.