Dopo i due concerti evento di Taylor Swift a San Siro, alcuni fan hanno iniziato a rivendere i bracciali luminosi ricevuti in omaggio all’ingresso dello stadio.

In vendita i bracciali luminosi di Taylor Swift

È stato un weekend intenso l’ultimo per tutti i fan italiani di Taylor Swift. La pop star americana infatti dopo ben 13 anni ha fatto ritorno nel nostro paese e ha portato il suo The Eras Tour a San Siro per due concerti evento. Numerose le emozioni vissute nel corso di questi live, che senza dubbio faranno ancora discutere per molto. Nel corso delle più di tre ore di show la cantante ha notato l’immenso calore del pubblico e ha promesso di tornare presto in Italia.

Nel mentre in queste ore in rete sta accadendo qualcosa che sta facendo storcere il naso alla maggior parte dei fan della Swift. Alcune persone infatti hanno deciso di mettere in vendita online i bracciali luminosi ricevuti in omaggio all’ingresso dello stadio, che sono serviti a creare coreografie mozzafiato tra il pubblico.

Come si nota dagli annunci spuntati, c’è chi ha deciso di vendere i bracciali brandizzati Taylor Swift alla cifra di 15 euro. Tuttavia c’è anche chi invece ha scelto di ricavarci un po’ di soldi e ha messo in vendita il bracciale a ben 50 euro. Sui social nel mentre i fan stanno commentando indignati l’accaduto ed è così scoppiata la polemica.

Il bracciale infatti per molti rappresenta un vero ricordo del concerto e c’è chi non si sognerebbe mai di mettere in vendita un oggetto dai più ritenuto prezioso. Sui social intanto gli utenti stanno ancora commentando con entusiasmo questi due concerti milanesi, che senza dubbio sono stati l’evento dell’anno. Adesso nel mentre la Swift proseguirà la leg europea del The Eras Tour, prima di fare ritorno in America.