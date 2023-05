NEWS

Nicolò Figini | 4 Maggio 2023

I fidanzati di Taylor Swift

Nei primi giorni di maggio 2023 è stata divulgata l’indiscrezione secondo la quale Taylor Swift avrebbe una frequentazione con il cantante Matty Healy.

Ovviamente si tratta solo di rumor. Questo perché non è ancora stata resa ufficiale da parte della pop star la fine della relazione con il fidanzato Joe Alwyn.

Mentre rimaniamo in attesa di sapere cosa sta davvero succedendo, andiamo a ripercorrere la sua vita sentimentale come riportata anche dal sito Cosmopolitan.

Partiamo subito…

Joe Jonas

Joe Jonas e Taylor si sono frequentati tra luglio 2008 e ottobre dello stesso anno.

Durante una intervista con Ellen DeGeneres aveva lanciato una frecciatina:

“Quando troverò la persona giusta sarà fantastico. E non mi ricorderò nemmeno del ragazzo che mi ha lasciata per telefono in 25 secondi quando avevo 18 anni”.

Proseguiamo…