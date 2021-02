2 Il televoto del GF Vip sospeso

Il televoto del GF Vip di questa settimana risulta ancora sospeso! La nomination che vede contrapposte due grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Stefania Orlando, è bloccato da qualche ora. Immediatamente si è pensato ad un sovraccarico dei server dovuta ad una votazione di massa dei vari fandom. Da un lato troviamo infatti i fan degli Zorzando a favore di Stefania, dall’altro quelli dei Prelemi e delle Rosmello che si stanno adoperando per far superare indenne la nomination a Giulia.

Tuttavia nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video che ha dato il via ad una serie di teorie. Nel corso di un’intervista rilasciata nel programma Casa Chi al giornalista Gabriele Parpiglia, Sonia Lorenzini ha parlato anche di quanto sta accadendo nelle ultime ore. “Hanno bloccato il televoto, hai visto?“, ha fatto notare Parpiglia. “Ho visto qualcosa adesso ma non ho capito bene perché. Ho visto solo un articolo di sfuggita“, ha risposto l’ex tronista.

“Lo capiremo venerdì in puntata – ha quindi replicato Parpiglia che non ha potuto rivelare ulteriori anticipazioni in merito – secondo te perché l’hanno bloccato?“. “Può essere per qualcosa che si è vociferato su qualche concorrente questa settimana che ha avuto delle uscite non proprio carine“, ha supposto Sonia. “Ti riferisci a Samantha de Grenet?“, ha domandato il giornalista, che di fronte alla risposta della Lorenzini ha preferito soprassedere e cambiare discorso. Questo dialogo tra i due ha dato il via ad una serie di congetture sul web.

Il televoto del GF Vip è stato quindi sospeso perché si sta valutando un provvedimento disciplinare nei confronti di qualche concorrente? O, come inizialmente pensato, si tratta di un problema tecnico che ha reso impossibili le votazioni. Mancano poche ore per scoprirlo: nel corso della puntata di stasera del Grande Fratello Vip scopriremo la verità.

