Temptation Island, una frase di Michele su Millie non passa inosservata

Nella seconda puntata di Temptation Island si è parlato di Millie e Michele, e in particolare di come la ragazza si è comportata all’interno del villaggio.

Durante lo spezzone dedicato alla coppia abbiamo visto prima Mille spiegare al tentatore Francesco come la tratta Michele. La ragazza ha chiarito che ogni volta il compagno la redarguisce per il modo in cui ride e si veste. Inoltre ha rivelato che spesso le ha tagliato degli abiti perché da lui ritenuti troppo succinti. “Quando poi litigo con lui non lo lascio, mi freno perché poi ho paura di essere single“, ha dichiarato Mille.

Durante il falò di Michele e nel pinnetu, il ragazzo ha visto un video in cui la sua ragazza si mostra radiosa durante uno spogliarello dei tentatori. Successivamente Michele ha ricevuto da Filippo un video in cui la ragazza sale a cavalcioni su un tentatore mentre fa le flessioni.

Nel secondo video per Michele, Millie invece dimostra una certa complicità con Alex, rivelando anche di apprezzare molto il suo aspetto estetico, cosa che la blocca.

Guardando queste clip durante il falò, Michele ha recriminato la scelta della compagna di scrivere a Temptation Island. La ragazza infatti aveva spiegato di essersi iscritta perché non si fidava di lui. Il ragazzo poi ha criticato la decisione di Millie di scriversi il suo cognome sulla schiena, per poi comportarsi in questo modo durante il programma.

Prima di tornare dai compagni però, ha esordito con una frase che non è passata inosservata: “E menomale che dovevo fidarmi… Faccio bene a tenerti in casa”.

Questa frase non è passata inosservata agli spettatori del programma. Infatti in molti si sono riversati sui social definendo tossiche le parole usate da Michele per descrivere la situazione che lui e Millie vivono fuori dallo schermo.

Come andrà a finire la situazione tra Michele e Millie? Scopriremo qualche novità nella prossima puntata, in onda martedì 24 settembre?