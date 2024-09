Hanno decisamente sconvolto le parole di Antonio a Temptation Island sulla proposta alla fidanzata Titty. Inoltre ha rivelato di non aver detto la verità sui motivi per cui ha voluto partecipare al programma. Ecco tutto quello che ha dichiarato e la reazione di lei.

Le dichiarazioni scioccanti di Antonio e la reazione di Titty a Temptation Island

La prima puntata dell’edizione di settembre di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Uno di questi riguarda Antonio e Titty e soprattutto la proposta di matrimonio che lui le ha fatto. Ma non solo, lui ha rivelato i veri motivi che lo hanno spinto a partecipare al programma. Il tutto ha lasciato senza parole la fidanzata.

Partiamo dai veri motivi per cui ha deciso di partecipare al reality. In un video che poi Titty ha visto nel pinnettu, Antonio ha detto che in realtà è lì perché non è sicuro dei suoi sentimenti. Ha aggiunto che preferisce stare lontano dalla fidanzata perché sta meglio. Quando stanno insieme litigano sempre e questo gli pesa.

Dopo queste parole il pubblico si è chiesto come possa essere arrivato a fare la proposta se le premesse sono queste. E infatti successivamente Titty ha visto un nuovo video in cui ha scoperto molte cose riguardo la proposta. In pratica Antonio ha detto più volte di aver fatto la proposta perché lei insisteva. E ha ammesso che non era sicuro e che si è sentito obbligato:

“Un’altra situazione che ho fatto perché mi stressava… Ti porta all’esasperazione e quindi in un certo senso gliel’ho fatta. Infatti non era niente programmato. Io l’anello gliel’ho comprato nel tempo che si è girata a una bancarella”.

Ma non fisce qui, perché in un altro video mostrato a Temptation Island Antonio ha parlato del tatuaggio del volto della fidanzata. E ha ammesso che non era molto sentito, ma fatto solo per farsi perdonare e riconquistarla. Oltre a questo ha invece detto di avere tatuato l’occhio di una sua ex e quello invece è stato davvero sentito e fatto con amore.

La reazione di Titty ci si poteva immaginare. Dopo tutti questi video lei è scoppiata e ha iniziato a sbraitare, sconvolta per le parole sentite.