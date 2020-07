Temptation Island 2020 seconda puntata: streaming, video e anticipazioni

1 Temptation Island 2019 seconda puntata quando va in onda

Giovedì 2 luglio è iniziato finalmente Temptation Island 2020, il reality dell’estate di Maria De Filippi arrivato all’edizione numero 7. Grazie al grande successo degli anni passati, Mediaset non poteva certo fare a meno di rinnovarlo per una nuova edizione, nonostante la pandemia. Ed infatti tutto quest’anno tutto è fatto con estrema sicurezza.

E così la prima puntata ha riscosso di nuovo un grande numero di ascolti con tantissimi colpi di scena. Alla conduzione c’è di nuovo Filippo Bisciglia, amatissimo dagli spettatori e molto bravo ad entrate in contatto emotivo con le coppie partecipanti. E quindi si giunge alla seconda puntata di Temptation Island 2020 che va in onda giovedì 9 luglio alle 21.20 su Canale 5, come sempre.

Le puntate totali di Temptation Island 2020 dovrebbero essere molto probabilmente cinque più una finale dedicata a come stanno le coppie un mese dopo a fine del reality. Insomma, come lo scorso anno.

E andiamo quindi a vedere le coppie…