1 Le foto del passato di Valentina

Il 30 giugno Temptation Island ha preso il via e le coppie hanno iniziato così la loro avventura per capire se ciò che li lega e o no vero amore. Tra i partecipanti ad attirare maggiormente l’attenzione troviamo Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. I due protagonisti, per chi si fosse perso questo passaggio, hanno già abbandonato il villaggio dell’Is Morus Relais e sono usciti da separati, nonostante Tommaso abbia espresso il desiderio di uscire insieme a lei.

Ma cosa li ha portati ad andare via? Lui non ha gradito, per la troppa gelosia, vedere la sua fidanzata così libera di poter conversare e divertirsi con i single o di indossare un costume da bagno. Di diverso avviso Valentina. Lei ha chiesto il falò di confronto immediato a Temptation Island dopo aver visto dei video del suo fidanzato molto vicino alla single Giulia (e non sono mancati del baci).

E mentre ci si interroga se Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono tornati insieme dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, le notizie sulla coppia non si placano. Grazie a Bigodino.it sono emerse delle foto dal passato di Valentina. La Nulli, come mostra anche il profilo Instagram, portava un look molto differente da ora. Capelli più corti e più scuri, rispetto alla chioma bionda che vediamo adesso. Nel tempo è cambiata tanto e non sono mancate ipotesi di possibili e presunte operazioni chirurgiche. Di questo c’è da dire che la protagonista di Temptation Island non ne ha mai fatto parola e soprattutto si tratta di ipotesi dei fan.

Temptation Island: Valentina prima e dopo

In attesa di avere notizie più dettagliate su Valentina, andiamo a scoprire cosa ha detto dopo il suo addio a Temptation Island…