1 Tommaso e Valentina dopo Temptation

Tra le coppie più discusse della nuova edizione di Temptation Island c’è senza dubbio quella formata da Tommaso e Valentina. Come sappiamo i due hanno una storia da 1 anno e 7 mesi, e tra loro c’è una differenza d’età di ben 19 anni. Ciò nonostante questo non è mai stato un problema per lo studente e la sua fidanzata. Valentina infatti ha deciso di partecipare al reality di Canale 5 a causa della troppa gelosia del suo compagno, che le vieterebbe qualunque cosa. Proprio all’interno del villaggio abbiamo visto Tommaso scattare dopo aver guardato alcuni innocenti video della Nulli Augusti. A un tratto però le cose sono cambiate, ed Eletti si è avvicinato alla single Giulia.

Come se non bastasse improvvisamente è scoppiata la passione. Tommaso si è infatti scambiato numerosi baci con la tentatrice, mentre la sua fidanzata ha assistito agli sconvolgenti video. Valentina ha così chiesto il falò di confronto anticipato, e nel corso del faccia a faccia, nonostante sia apparsa titubante, ha deciso di lasciare il programma da sola, mettendo un punto alla sua relazione con Eletti. Tuttavia il web ha ipotizzato che tra i due potrebbe non essere finita e adesso un nuovo dettaglio sta facendo discutere.

Secondo i più infatti dopo Temptation Island Tommaso e Valentina sarebbero tornati insieme, e ad accentuare i sospetti del web sono stati gli account Instagram dei due. Entrambi dopo la fine della loro storia non hanno cambiato l’immagine profilo, che li vede immortalati insieme mentre si scambiano un dolce bacio. Tuttavia questo non significa in alcun modo che Eletti e la Nulli Augusti siano tornati insieme. Va infatti precisato che a tutti i protagonisti di Temptation Island è vietato usare i social fino alla fine della messa in onda del programma, questo spiegherebbe perché la coppia non avrebbe cambiato la foto profilo dei propri account.

Ma cosa sarà accaduto in realtà dopo Temptation? I due avranno davvero deciso di prendere strade diverse o invece avranno scelto di darsi un’altra chance? In attesa di scoprire cosa sarà accaduto, rivediamo le prime dichiarazioni di Eletti e della Nulli Augusti dopo il falò.