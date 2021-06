1 Federico e Floriana a Temptation Island 2021

Mercoledì 30 giugno parte ufficialmente Temptation Island 2021, e tutto è pronto per la nuova edizione del reality, che anche quest’anno sarà condotto da Filippo Bisciglia. Negli ultimi giorni i canali del programma hanno anche svelato le sei coppie che partiranno per un viaggio nei sentimenti, e di certo non mancheranno emozioni e grandi colpi di scena. A partecipare alla trasmissione ci saranno anche Federico e Floriana, che stanno insieme da circa due anni. A voler partecipare a Temptation è lei, non essendo più sicura del suo uomo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io sono Floriana, ho 21 anni e vengo da Palermo e sono fidanzata con Federico da due anni. All’inizio andava tutto bene, poi dopo un po’ ha smesso di corteggiarmi rispetto a come faceva all’inizio e diciamo anche a darmi un po’ per scontata. Voglio capire se lui è realmente innamorato di me o se sta con me soltanto per una questione di abitudine”.

Poco dopo a dire la sua in merito alla partecipazione a Temptation Island 2021 è stato anche Federico, che ha aggiunto:

“Sono Federico, ho 34 anni e vengo da Palermo. Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima. Dico ‘ormai è mia e non me la leva più nessuno’. Affronterò questa esperienza mettendomi in gioco al 100%. Vado lì e quello che succede succede”.

Floriana e Federico hanno così già attirato l’attenzione del web. Tuttavia in queste ore è arrivata una segnalazione proprio sulla coppia di Temptation Island 2021. Pare infatti, stando a quanto riporta il web, che i due non siano una vera coppia e che potrebbero aver mentito. Come fa notare anche Deianira Marzano, un utente dopo aver visto il video di presentazione ha ammesso di conoscere Federico, che secondo la persona in questione sarebbe single! Questo il messaggio che ha attirato l’attenzione:

“Ragazzi ma non sono una coppia: io lui lo conosco ed è super single”.

La stessa Deianira Marzano tuttavia ha mostrato alcune perplessità su questa segnalazione, e in molti si chiedono già cosa accadrà tra Federico e Floriana a Temptation Island 2021. Nel mentre alcune ore fa sul villaggio si è abbattuta una tromba d’aria. Rivediamo quello che è accaduto.