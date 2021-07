1 Le coppie di Temptation Island 2021 oggi

Temptation Island non finisce con la conclusione del percorso delle coppie, ma con lo speciale “un mese dopo”, e così è anche per l’edizione 2021. I protagonisti hanno preso delle decisioni ben precise ai falò di confronto. C’è chi lo ha fatto prima e chi è arrivato alla fine del viaggio nei sentimenti. C’è chi ha perdonato, chi non lo ha fatto, chi ha scelto di uscire in coppia e chi da solo.

Cosa è successo quindi alle coppie di Temptation Island 2021 dopo l’esperienza nel docu-reality e come stanno oggi? Hanno confermato le loro scelte, o è cambiato qualcosa? Nella puntata in onda martedì 27 luglio su Canale 5, Filippo Bisciglia ci racconta tutto e questo è ciò che al momento sappiamo.

Valentina e Tommaso oggi

La coppia formata da Valentina e Tommaso è stata la prima a lasciare il programma. A chiedere il falò di confronto anticipato è stata lei dopo aver assistito al tradimento di lui con la single Giulia.

Il confronto è stato molto particolare poiché Tommaso accusava Valentina di certi atteggiamenti, ma allo stesso tempo diceva di non aver agito per ripicca. Lei, invece, si concentrava più quasi a giustificarlo che a sbattergli in faccia il tradimento. Insomma, alla fine lui ha detto che avrebbe voluto uscire dal programma con lei per chiarirsi, mentre lei ha scelto di andarsene da sola.

Oggi Valentina e Tommaso sembrano aver confermato la loro decisione e non essere più una coppia. Le loro foto profilo su Instagram sono sempre le stesse (cioè insieme), ma c’è da dire che non possono usare i social finché il programma non è terminato. Inoltre non sono mai stati avvistati insieme.