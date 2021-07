Chi sono Valentina e Tommaso di Temptation Island 2021? Età, storia e Instagram

Ecco le informazioni che abbiamo su Valentina e Tommaso, coppia partecipante a Temptation Island 2021, dalle loro età, al lavoro, la loro storia d’amore e i profili Instagram.

Chi sono Valentina e Tommaso

Nome e Cognome: Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti

Data di nascita: Valentina è nata nel 1981, Tommaso nel 2000

Provenienza: Roma

Età: Valentina ha 40 anni e Tommaso ha 21 anni

Segno zodiacale: informazioni non disponibili

Altezza: informazioni non disponibili

Peso: informazioni non disponibili

Professione: Valentina è una hostess, Tommaso è studente

Figli: nessuno dei due ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @princess_vna e @tommy_eletti

Valentina e Tommaso età, lavoro e biografia

Conosciamo meglio chi sono Valentina e Tommaso, coppia protagonista di Temptation Island 2021. Valentina Nulli Augusti viene da Roma ed è nata nel 1981. Tra poco compirà 40 anni di età. Non sappiamo nulla circa la sua altezza ed il suo peso e nemmeno il suo segno zodiacale. Anche per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne. Si è diplomata al Liceo Classico e dopo si è laureata in Scienze politiche. Attualmente lavora come hostess. In passato ha lavorato in un ristorante bistrot nel centro di Roma.

Valentina è stata sposata con un certo Stefano Pagani.I due sono convolati a nozze nel 2014, ma il matrimonio è finito nel 2016. Non ha figli.

Tommaso Elitti, anche lui di Roma, è nato nel 2000, ha quindi 21 anni di età. Non abbiamo invece informazioni circa la sua altezza e il suo peso e nemmdno il suo segno zodiacale. Anche lui sembra non avere tatuaggi. Ha origini sia italiane che americane. E ha una sorella maggiore di nome Sara che vive a Miami. Ha studiato presso la St. Francis International School di Roma, ma un anno è stato bocciato quindi si è diplomato nel 2020.

Tommaso attualmente studia per diventare istruttore di snowboard. È un ragazzo molto attivo e infatti pratica anche wakeboard, surf e cliffdive. Riguardo la sua vita sentimentale passata non abbiamo nessuna informazione.

Dove seguire Valentina e Tommaso: Instagram e social

Adesso che sappiamo qualcosa di più sulla vita singola di Valentina e Tommaso, è possibile seguirli sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso i loro profili Instagram.

Attualmente il profilo Instagram di Valentina ha 565 follower. Mentre Tommaso ha un profilo Instagram di oltre 1000 follower. Questo numero aumenterà sicuramente con la loro presenza a Temptation Island.

In questo momento, però, i loro profili Instagram sono privati e potranno riattivarli solo quando il programma finirà.

La storia di Valentina e Tommaso

Con una grande diffierenza di età, ben 19 anni, Valentina e Tommaso sono una coppia innamoratissima. Stanno insieme da un anno e 7 mesi e a quanto pare sono andati quasi subito a convivere, dato che hanno iniziato a convivere nel novembre del 2019.

Per loro la differenza di età non è un problema, anzi hanno anche molti progetti per il futuro. Si definiscono un incastro perfetto anche dal punto di vista passionale. Lui ha detto di aver trovato la donna come la voleva. Insomma pensano che la loro sia una meravigliosa favola.

L’unico problema di questa relazione è che Tommaso ha una vera e propria gelosia nei confronti di Valentina. In pratica lei non può fare nulla, nel senso anche proprio divertirsi. Perché per lui solo le ragazzine giovani possono divertirsi e stare da sole con le amiche.

Per questo motivo hanno scelto di partecipare a Temptation Island…

Valentina e Tommaso a Temptation Island 2021

La coppia formata da Valentina e Tommaso è una di quelle che partecipa a Temptation Island 2021 per mettere alla prova il loro amore e soprattutto risolvere alcuni problemi.

A chiamare il programma è stata lei che ha detto di avere con Tommaso una storia da favola e di essere innamoratissima. Il problema non è la grande differenza di età perché sentono di essere un incastro perfetto. Il vero grande problema è la grande gelosia, definita da lei “patologica” del suo fidanzato. Non può fare nulla, divertirsi, andare al mare con le amiche, perché lui non è d’accordo.

Per questo motivo Valentina vuole cercare di fargli capire che la sua gelosia è infondata e non va bene. Dal canto suo Tommaso è pronto a mettersi in gioco per imparare a gestire i suoi sentimenti e le sue paure.

Le coppie di Temptation Island 2021

Per Temptation Island 2021 le coppie partecipanti sono, come ogni anno, sei. Quest’anno non c’è nessuno di famoso o comunque proveniente da Uomini e donne.

Ecco chi sono le altre coppie oltre Valentina e Tommaso:

Vediamo quindi il percorso di Valentina e Tommaso…

Il percorso a Temptation Island

Già registrato, Temptation Island 2021 inizia la sua messa in onda mercoledì 30 giugno su Canale 5 con sempre alla conduzione Filippo Bisciglia. Ma dalla seconda puntata va in onda di lunedì.

Il percorso nel viaggio dei sentimenti per Valentina e Tommaso inizia quindi con la prima puntata con il loro problema della gelosia.

1° puntata: Per Tommaso fin da subito è stato tempo di pinnettu. Qui ha visto la sua fidanzata provarsi alcuni costumi. Lui in preda alla gelosia ha sbottato, mentre i suoi compagni gli hanno fatto capire che non c’era nulla di male. Per tutta la notte si è sfogato e non ha dormito. Nel pinnettu ha visto anche Valentina parlare con uno dei tentatori di Temptation Island.



Al falò Tommaso ha visto altri video della fidanzata Valentina divertirsi insieme ai tentatori e le altre ragazze e quando l’ha vista in costume si è ingelosito nuovamente. Lei si è sfogata spiegando i divieti di lui, per poi divertirsi in spiaggia. Tommaso gelosissimo si è sfogato con Giulia e ha passato la notte con lei.

2° puntata: Dalle anticipazioni sappiamo che Valentina verrà richiamata nel pinnettu. Cosa vedrà? (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.