Nicolò Figini | 15 Giugno 2023

Il gesto di Maddalena Corvaglia

Pochi mesi fa Maddalena Corvaglia aveva parlato del suo passato con Elisabetta Canalis. Le due sono partite come amiche e colleghe a Striscia la Notizia, poi qualcosa si è rotto e le due non si sono più rivolte la parola. A distanza di svariati anni nessuno sa ancora che cosa abbia causato la fine dell’amicizia. L’ex velina bionda ha rivelato:

“Cos’è successo? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str***, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti.

È stata una bellissima amicizia , che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protetti e sostenute”.

Ma quali sono i rapporti oggi? il settimanale Oggi ha tentato di raggiungere Maddalena Corvaglia, ma sembra che non abbia voluto rilasciare nessuna dichiarazione in merito. Questo significherebbe, perciò che i loro rapporti sono ancora molto tesi.

A nulla, per esempio, è servito il gesto della pubblicazione di una vecchia foto che le mostrava insieme. Elisabetta Canalis aveva anche commentato con una emoticon che rideva con le lacrime agli occhi. Un segnale, credevano in molti, di pace che però sembra essere risultato vano.

