Nicolò Figini | 16 Giugno 2023

Temptation Island

La terza coppia di Temptation Island 2023

Nelle ultime settimane sono state presentate e prime due coppie di Temptation Island 2023. La nuova edizione avrà inizio dopo la fine de L’Isola dei Famosi, per la precisione il 26 giugno. I primi si chiamano Gabriella e Giuseppe, mentre gli altri sono Alessia e Davide. Quest’ultimi hanno rivelato:

“Scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione, per circa due anni, con una relazione molto più grande di me, a giugno dello scorso anno Davide mi ha scoperto. Io quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente lasciare”.

Questa mattina, invece, è stato pubblicato da WittyTV la terza coppia di Temptation Island 2023. Lei si chiama Vittoria e ha 32 anni, vive da quattro anni con il fidanzato Daniele, il quale ha contattato la redazione:

“Sono io che scrivo al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente tanto”.

Vittoria ha affermato di non starlo pressando e a questo punto Daniele è sbottando rivelando che lei gli ha anche dato un ultimatum: “Non è che se due persone si mettono insieme e dopo due anni devono fare un figlio. Non ti ho detto che non voglio o che voglio, ti ho detto vediamo“.

Vedremo come se la caveranno all’interno del programma di Canale 5. Secondo voi usciranno insieme da Temptation Island 2023 oppure si separeranno? Fateci sapere la vostra previsione con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per molte altre news.