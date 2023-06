NEWS

Nicolò Figini | 16 Giugno 2023

L’operazione di Elenoire Ferruzzi

Di recente abbiamo parlato di Elenoire Ferruzzi in merito ad alcuni attacchi contro Oriana Marzoli, nel momento in cui si è lascata con Daniele Dal Moro, è per alcune sue dichiarazioni su Paola e Chiara come madrine del Pride di Roma. Spiegandosi meglio, in seguito, ha affermato che non voleva prendersela con le due cantanti, ma il suo dissenso era verso l’organizzazione della manifestazione:

“Voglio assolutamente specificare una cosa molto importante, il post precedente non è assolutamente rivolto a Paola e Chiara che amo molto. Ho un bellissimo rapporto con Paola ed è una mia cara amica e oltretutto abbiamo già condiviso dei Pride assieme.

È riferito ad altre persone donne o uomini eterosessuali che siano, che non hanno mai speso una parola nei nostri confronti, vanno ai Pride solo ed esclusivamente per prendere soldi perché credetemi che i soldi li prendono. E comunque nulla di personale con nessuno, anche con questi ultimi la colpa non è loro ma bensì degli organizzatori. Finitela sempre di travisate tutto volutamente grazie. Altrimenti torniamo sempre lì, i nostri peggior nemici siamo noi stessi”.

Oggi, però, ci troviamo a parlare di Elenoire Ferruzzi per un motivo più personale. Sui Instagram, infatti, ha pubblicato una foto in cui mostra il suo seno poco dopo essersi sottoposta a una nuova operazione di chirurgia estetica. Nella descrizione ha scritto: “New size for me“, che si traduce con “Una nuova taglia per me“. Possiamo notare, quindi, un nuovo aumento nelle dimensioni.

Elenoire Ferruzzi pubblica la foto del seno dopo l’intervento

