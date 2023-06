Uomini e donne, Sossio ha chiesto di nuovo a Ursula di sposarlo (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 29 Giugno 2023

Uomini e donne

Una nuova proposta di matrimonio per i due ex di Uomini e donne

Come possiamo scordarci di Sossio Aruta e Ursula Bernando? I due si sono conosciuti a Uomini e donne e, dopo un percorso fatto di alti e bassi, si sono innamorati e hanno deciso di lasciare il programma insieme. Poco dopo la loro uscita hanno partecipato a Temptation Island e anche lì non è stato facile. Ma sono comunque usciti insieme.

Lontani dalle telecamere hanno costruito la loro famiglia dando alla luce Bianca. E in più occasioni sono stati ospiti di Maria De Filippi per raccontare come andassero le cose tra loro. In progetto c’era anche un matrimonio, prima rimandato per Covid, poi è arrivata la forte crisi tanto che i due di sono lasciati con anche annunci ufficiali.

Sappiamo che poi ci sono stati dei tira e molla, Ursula ha provato infatti a dare una seconda possibilità a Sossio, ma si è sempre parlato di crisi tra i due. Sembrava che anche lo scorso anno si fossero lasciati di nuovo. Ma possiamo dirvi che i due ex protagonisti di Uomini e donne stanno insieme e lui ha chiesto di nuovo a lei di sposarlo. Lo ha fatto in un modo molto carino. Erano in barca, hanno brindato con calici di plastica neri. E lei, mentre beveva, si è accorta che dentro il suo bicchiere c’era qualcosa. Si trattava di un anello.

Sossio ha postato il video di questo momento sul suo profilo Instagram e ha scritto: “C’è un momento molto romantico ed emozionante che abbiamo vissuto sul lago si Como a bordo di questa meravigliosa barca che però non sapevamo se condividerlo con voi… Alla fine però abbiamo scelto di farlo perché con voi, con chi ci vuole bene, abbiamo sempre condiviso tutto. Le ho di nuovo chiesto di sposarmi…e lo farò sempre e per sempre”.

A quanto pare lei ha risposto di sì. Sarà finalmente la volta buona?