3 Agosto 2023

La possibile frequentazione dopo Temptation Island 2023

Pochi giorni fa Perla, ex concorrente di Temptation Island 2023 è tornata sui social per scrivere una lunga lettera ai fan in merito all’esperienza appena vissuta. Facendolo ha anche lanciato una frecciatina all’ex fidanzato Mirko, il quale ha iniziato una frequentazione con la tentatrice Greta:

“Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente. 21 giorni si sensazioni contrastanti, dolori, delusioni gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno… Molte cose sono surreali. Sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto.

Ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai davvero abbastanza da capire fin dove possa arrivare”.

Nel frattempo, in molti hanno iniziato a chiedersi se Perla invece avesse cominciato a frequentare il suo tentatore Igor. La conferma potrebbe essere arrivata poche ore fa tramite una serie di commenti che i due ex protagonisti di Temptation Island 2023 si sono scambiati sui social.

Sotto un post su Instagram, infatti, possiamo leggere che Igor ha scritto: “Come l’alba di un nuovo giorno la tua luce risplende in questo INIZIO“. Perla, dal canto suo, ha replicato con l’emoticon di un cuore rosso. Per diversi utenti del web, infatti, questo sarebbe un chiaro segnale di una loro relazione.

Al momento deve ancora arrivare la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Noi non esiteremo a informarvi non appena avremo maggiori informazioni a riguardo. Nel frattempo, però, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.