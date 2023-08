NEWS

Nicolò Figini | 17 Agosto 2023

Temptation Island

Lo stesso tatuaggio per tre ex di Temptation Island

Nelle ultime settimane, da quando è terminata l’edizione 2023 di Temptation Island non sifa altro che parlare degli ex protagonisti, soprattutto di coloro che non stanno più insieme. Di recente, per esempio, Manuel Maura si è trovato costretto a spiegare e una delle Stories su Instagram andava contro l’ex Francesca Sorrentino oppure no:

“Ciao a tutti. Volevo dirvi che mi stanno arrivando molti messaggi riguardo la storia che ho messo ieri e pensiate che sia riferita a Francesca. Ma non è così. Vi smentisco questa cosa, è stata una cosa detta così in generale tanto per. Francesca è libera di fare ciò che vuole, può divertirsi tranquillamente come giusto che sia”.

Oggi pomeriggio torniamo a parlare di lui ma anche di altri due ex concorrenti di Temptation Island 2023. Stiamo parlando di Manuel Marascio e Federico Viviani. I tre ragazzi hanno stretto amicizia durante il loro percorso all’interno del reality e questo rapporto è stato mantenuto anche una volta tornati nella vita di tutti i giorni.

Per tale ragione, come possiamo vedere dalle foto qui sotto, hanno deciso di suggellare la loro amicizia con un tatuaggio. I due Manuel e Federico hanno scelto di incidere sulla loro pelle un’ancora. Qui di seguito li notiamo sul lettino del tatuatore con le facce divertite ma anche un po’ contratte dal dolore. Il posto scelto è la caviglia.

Tre ex concorrenti di Temptation Island 2023 con lo stesso tatuaggio

