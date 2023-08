Manuel Maura, una storia è contro l’ex Francesca? Lui dà una spiegazione

NEWS

Debora Parigi | 5 Agosto 2023

Temptation Island

Le parole di Manuel Maura sulle ultime azioni nei confronti dell’ex Francesca

Nelle ultime ore sui social è circolata la notizia secondo cui Manuel Maura, con una storia sul suo profilo Instagram, avrebbe lanciato una frecciatina all’ex fidanzata Francesca Sorrentino. Stiamo parlando della coppia che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island e che è uscita dal programma divisa.

In pratica ieri Franceca ha passato una serata con altre fidanzate (ormai non più tali) quali Ale, Vittoria e Perla e alcuni dei tentatori dell’edizione. Foto e video insieme, ma sul profilo di Manuel è apparsa una storia con scritto: “Brave ragazze all’apparenza, poi…”. Subito quindi il web ha pensato che fosse riferito proprio a Francesca e alle altre. E non sono mancate le polemiche, dato che sono tutte ragazze libere e possono passare le serate con chi vogliono.

Forse Manuel Maura ha ricevuto qualche commento di troppo, fatto sta che oggi ha sentito l’esigenza di intervinere attravero alcune storie video. E proprio in questa circostanza ha spiegato che in quella storia non si riferiva assolutamente a Francesca. Ha infatti detto:

“Ciao a tutti. Volevo dirvi che mi stanno arrivando molti messaggi riguardo la storia che ho messo ieri e pensiate che sia riferita a Francesca. Ma non è così. Vi smentisco questa cosa, è stata una cosa detta così in generale tanto per. Francesca è libera di fare ciò che vuole, può divertirsi tranquillamente come giusto che sia”.

Di recente, addirittura, qualcuno pensava che Francesca e Manuel fossero tornati insieme. Una foto pubblicata da lei, un selfie in una camera da letto, mostrava per terra un paio di scarpe da uomo. Quindi in tanti pensavano che fossero di Manuel. È stata lei a fare chiarezza spagando che quella era la camera dei suoi genitori e quelle scarpe erano di suo padre.