1 Che fine hanno fatto le coppie della versione autunnale del reality? Alessia Marcuzzi svela tutto con Temptation Island 8 un mese dopo.

Arrivati alla conclusione di Temptation Island 8 si arriva al consueto appuntamento speciale con Un mese dopo. Alessia Marcuzzi, infatti, incontra le sette coppie che hanno partecipato a questa edizione del programma per scoprire cosa è successo dopo i falò di confronto. Le coppie avranno confermato la decisione presa o avranno cambiato idea?

Le prime anticipazioni rilasciate dal programma hanno rivelato che ci sono stati dei cambiamenti rispetto ai confronti. Inoltre le interviste alle coppie sono state molto accesse e ci sono state anche le dichiarazioni dei single. A tal proposito, c’è stato un confronto a tre. Di chi si tratta?

Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo coppia per coppia…

Sofia e Amedeo

La coppia formata da Sofia e Amedeo è stata la prima a lasciare il programma e pochissimi giorni dopo l’inizio del percorso. È stata lei a chiedere il confronto anticipato dopo aver scoperto il tradimento di lui avvenuto circa un anno e mezzo prima.

Al falò lei ha detto di aver perdonato questo tradimento e di essere pronta a ricominciare da capo se anche lui avesse voluto. Lui non era per niente convinto di interrompere così presto il percorso, avrebbe avuto bisogno di tempo per capire tsnte cose. Comunque alla fine ha accettato di uscire con la fidanzata.

Un mese dopo Temptation Island 2020 Sofia e Amedeo stanno insieme o sono divisi per sempre? Tornati a casa le cose sono cambiate. Lei ha capito che c’era bisogno di una pausa e quindi si sono presi del tempo. Lui, però, oggi dice che vorrebbe tornare con la fidanzata e che gli manca tantissimo.