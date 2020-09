Chi sono Sofia e Amedeo di Temptation Island? Età, storia e Instagram

Scopriamo chi sono Sofia e Amedeo, una delle coppie di Temptation Island 8, attraverso alcune informazioni che li riguardano: età, città di provenienza, biografia, lavoro, la loro storia, perché partecipano al programma e i loro profili Instagram.

Chi sono Sofia e Amedeo: età e storia

Conosciamo meglio chi sono Sofia e Amedeo, coppia che ha deciso di partecipare a Temptation Island 8, nell’edizione di settembre, attraverso la loro biografia e la loro storia.

Sofia Nesci è nata a Celalba, in provincia di Perugia, nel 1989 ed ha 30 anni. Non conosciamo il mese e il giorno esatto di nascita, però se è nata nel 1989 e dice di avere 30 anni significa che il suo compleanno è verso la fine dell’anno. Sappiamo comunque che ha un fratello più piccolo di nome Michele. Al momento non conosciamo che lavora faccia. Amedeo Bianconi è nato nel 1988 a Città di Castello, nella Val Tiberina. Anche di lui non sappiamo mese e giorno esatto. Dovrebbe comunque giocare a calcio nella squadra del suo paese. Inoltre è probabile che faccia parte della famiglia Bianconi che ha una ditta omonima molto famosa e prestigiosa di tartufi nell’alto Tevere. Questa è solo un’ipotesi, quindi doppiamo ancora indagare a fondo e avere la certezza.

Sofia e Amedeo stanno insieme da 11 anni, quindi la loro relazione è iniziata quando avevano circa 20 anni di età. Ciò da una parte rappresenta qualcosa di molto positivo, perché li ha resi una coppia affiata, ma si trovano anche ad un punto importante della loro vita: fare o meno il passo successivo. Infatti Sofia vorrebbe andare a convivere e iniziare a costruire una famiglia, Amedeo invece ancora non se la sente e quindi vorrebbe capire da cosa è frenato.

La partecipazione a Temptation Island

Sofia e Amedeo hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché devono per forza arrivare ad una svolta nella loro vita: andare avanti con un passo importante o chiudere definitivamente. Ed è stata proprio Sofia a scrivere al programma. Queste le sue parole:

Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché questa situazione non mi fa dormire la notte. Penso che sia un mio diritto volere una famiglia e una convivenza.

Questo invece quello che ha detto Amedeo nel primo video di presentazione:

Non sono pronto a fare un passo in più. Quindi la mia domanda è se sono o meno innamorato di lei.

Cosa succederà a Sofia e Amedeo nel loro percorso a Temptation Island? Non ci resta che vedere le puntate per scoprirlo.

Vediamo adesso come seguire Sofia e Amedeo sui social.

Chi sono Sofia e Amedeo: dove seguirli su Instagram

Ora che conosciamo meglio chi sono Sofia e Amedeo, i fan del reality di Canale 5 si stanno chiedendo dove poterli seguire su Instagram.

Abbiamo notato che Amedeo non sembra avere un profilo Instagram, mentre Sofia ne ha uno ed è il seguente: @_sofy89_. Tuttavia al momento il suo profilo social è privato. Probabilmente è stato reso tale con l’annuncio della sua partecipazione insieme al fidanzato a Temptation Island. Come è ben noto infatti ai partecipanti della trasmissione è severamente vietato avere una pagina attiva. Comunque vediamo già che ha solo tre post e appena 82 follower, questo significa che non è una ragazza molto social.

Comunque solo dopo la fine della messa in onda di Temptation Island Sofia e Amedeo torneranno attivi sui social e magari vedremo se anche lui ha un profilo da poter seguire.

