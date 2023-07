NEWS

Andrea Sanna | 11 Luglio 2023

Temptation Island

La critica del single di Temptation Island

Daniele De Bosis e la sua fidanzata Vittoria Egidi stanno facendo molto parlare di sé durante il percorso a Temptation Island. Entrambi di Roma vivono una relazione da 4 anni e negli ultimi tempi non mancano le tensioni. Lei vorrebbe un figlio da lui e pensa a un futuro insieme. Di diverso avviso Daniele, già padre e con un matrimonio alle spalle.

Da qui l’idea di mettersi alla prova a Temptation Island, dove però stanno venendo al pettine diversi nodi sulla loro relazione. Nel corso di questa puntata entrambi hanno visto dei video l’una dell’altro. Vittoria Egidi ha continuato a notare la vicinanza tra Daniele e la single Benedetta. Lui l’ha portata a cena ed è parso molto interessato a lei.

Dalla sua, invece, Daniele De Bosis ha potuto seguire un video in cui la sua compagna parla di lui con il single di Temptation Island, Tommaso. La ragazza sostiene di avere molte imposizioni (anche sul modo di vestire) e di volere per loro un futuro diverso per loro. Ha fatto un’analisi molto precisa su Daniele e sul rapporto che li ha uniti fino a oggi e ha portato avanti le sue convinzioni.

A quel punto Tommaso non ci ha pensato due volte a dire la sua. Il tentatore non si spiega come una ragazza come Vittoria possa condividere una relazione con Daniele riservandogli parole dure:

“Lui si comporta con te e sfoga i suoi istinti primordiali perché tiene al suo status. Dovrebbe dare importanza alla sua donna e la tratta come una stupida. Io non capisco davvero come fai a stare con uno come lui. Un uomo concentrato su sé stesso. Vuole passare per quello che va d’accordo con tutti ed è carino con tutti. Sempre fissato sul punto di vista fisico. Sei bella e non ti manca nulla. E stai con un troglodita con il piercing al naso. Meriti qualcuno che ti tratti bene”, ha detto il single di Temptation Island. Vittoria e Tommaso hanno continuato a disquisire sulla questione come mostrato dal video presente sul sito di Witty.

Daniele De Bosis ha incassato il colpo, seccato dagli attacchi del single Tommaso e dalle parole della sua fidanzata. Poco dopo tornato nel villaggio dei fidanzati il ragazzo si è sfogato ed è parso molto infastidito dal pensiero della fidanzata sul suo conto, così come del tentatore.

Come finirà tra Daniele e Vittoria? Usciranno insieme da Temptation Island?