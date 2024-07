Stasera a Temptation Island Alessia ha chiesto il quinto falò al fidanzato Lino ma lui rifiuta per l’ennesima volta

Stasera nel corso della quarta puntata di Temptation Island, Alessia dopo aver visto nuovi video del suo fidanzato ha chiesto il quinto falò di confronto a Lino. Tuttavia quest’ultimo ha deciso di rifiutare per l’ennesima volta.

La decisione di Alessia a Temptation Island

La quarta puntata di Temptation Island parte con il botto. La serata è infatti iniziata con il viaggio nei sentimenti di Alessia, che al falò delle fidanzate ha visto nuovi video del suo fidanzato. Lino infatti è sempre più vicino alla tentatrice Maika e tra i due inizia a esserci una particolare sintonia. A quel punto Alessia, stufa della situazione, ha affermato di non voler avere più niente a che fare con quello che è il suo compagno da ben 4 anni e ha così chiesto il quinto falò di confronto anticipato.

Alessia chiede per la terza volta il falò di confronto immediato, Lino accetterà? 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/beIEJtIjGK — Temptation Island (@TemptationITA) July 18, 2024

A quel punto Filippo Bisciglia ha raggiunto il villaggio dei fidanzati e ha comunicato il tutto a Lino. Quest’ultimo tuttavia ha deciso di rifiutare per l’ennesima volta l’incontro con Alessia che ha così minacciato di lasciare Temptation Island. La giovane donna partenopea ha infatti ha affermato:

“Noi siamo entrati qui perché lui doveva dimostrami che gli potevo dare fiducia. Io non voglio stare più con lui, sono arrivata alla mia conclusione. Non mi muovo da qua. Deve venire perché me ne voglio andare”.

Filippo è così tornato da Lino, che ha ammesso di non aver ancora trovato una risposta e di voler rimanere nel villaggio di Temptation Island. Ma cosa accadrà a questo punto tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.