Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2024

Chi è

Ecco chi sono Lino e Alessia, coppia protagonista di Temptation Island 2024. Andiamo a scoprire cosa sappiamo sul loro conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirli sui social e su Instagram.

Chi sono Lino e Alessia

Nome e Cognome: Lino e Alessia

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Napoli

Età: Alessia ha 30 anni. Non sappiamo l’età di Lino

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: informazione non disponibile

Figli: La coppia non ha figli

Tatuaggi: hanno entrambi dei tatuaggi

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Lino e Alessia età e biografia

Facciamo la conoscenza di Lino e Alessia, coppia ufficiale di Temptation Island 2024. A oggi non conosciamo la data di nascita dei due protagonisti del reality show in onda su Canale 5, così come sconosciuti sono i loro cognomi. Sappiamo però che entrambi vengono da Napoli.

Sappiamo anche che l’età di Alessia è di 30 anni, mentre non sappiamo quale sia l’età di Lino.

Sconosciute invece le informazioni circa la loro altezza e il loro peso. Ma dove vive la coppia? I due sembrerebbero vivere proprio nella loro città natale, Napoli.

Ma andiamo a scoprire di più in merito alla loro vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Lino e Alessia abbiamo poche informazioni.

I protagonisti di Temptation Island 2024 sono legati sentimentalmente da ben 4 anni.

Tuttavia non sappiamo se sia in corso una convivenza.

Volete sapere dove seguire la coppia sui social? Andiamo a scoprirlo.

Dove seguire Lino e Alessia di Temptation Island 2024: Instagram e social

Vi state già chiedendo dove poter seguire Lino e Alessia sui social?

Attualmente, non conoscendo i loro cognomi, non possiamo risalire ai profili Instagram della coppia di Temptation Island 2024.

Non è da escludere però che nei prossimi giorni arrivino ulteriori informazioni a riguardo.

Ma vediamo ora cosa sappiamo sulla loro partecipazione al reality show di Canale 5.

Lino e Alessia a Temptation Island 2024

Giovedì 27 giugno parte ufficialmente Temptation Island 2024, come sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia. Tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality show, amatissimo dal grande pubblico Mediaset. In questi giorni intanto i canali ufficiali della trasmissione hanno iniziato a svelare le coppie che quest’anno prenderanno parte al programma e nella giornata di sabato 15 giugno è stata annunciata anche la presenza di Lino e Alessia.

A scrivere alla redazione è stata proprio lei, che afferma: “Ho scritto a Temptation perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”.

Pronta la replica di Lino, che ha aggiunto: “Ormai è diventata una guerra. Lei è diventata pesante. Vorrei un po’ di libertà”. Alessia tuttavia, non demordendo, afferma: “Ma la fiducia si guadagna o si dà a chiunque?”.

Ma cosa accadrà dunque tra i due all’interno dei villaggi? In attesa di scoprirlo andiamo a fare la conoscenza delle altre coppie di Temptation Island 2024.

Le coppie di Temptation Island 2024

Il percorso a Temptation Island

Il percorso di Lino e Alessia a Temptation Island 2024 inizia ufficialmente giovedì 27 giugno. Ma cosa succederà quando i due entreranno nei villaggi? Non resta che attendere per scoprirlo.

