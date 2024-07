Durante la quarta puntata di Temptation Island è successo di tutto! Lino ha rifiutato 5 volte il falò di confronto e Filippo ha registrato un video di Alessia da mostrare al ragazzo: “Se non vieni me ne vado”.

Temptation Island, Filippo registra un video e lo mostra a Lino

Stasera la puntata di Temptation Island come detto da Filippo Bisciglia ci sta riservando parecchi colpi di scena. Ma cosa è successo nel dettaglio? Dopo aver rifiutato più volte anche nel corso della serata il falò di confronto, Lino e la sua fidanzata Alessia si sono ritrovati alla resa dei conti. Ma prima di questo momento è successo di tutto.

“Mi fa schifo, mi fa proprio senso. Mi pare che una decisione l’abbia presa”, ha detto Alessia a Temptation Island dopo aver visto il video del suo fidanzato vicino e tra le braccia della single Maika.

Successivamente in un altro video, Alessia ha visto Lino e Maika insieme al mare, di notte. I due sono parsi subito molto vicini e si sono stretti in un abbraccio. Poco dopo si sono rilassati e sono sembrati molto vicini. In seguito una serie di immagini dove Lino e Maika si sono avvinghiati in un abbraccio.

“Io sono arrivata alla conclusione e che questa persona non la voglio più. Questo non è un uomo. Lui mi ha spenta e uccisa voglio il falò di confronto. Non ha senso stare qua”, ha continuato Alessia arrabbiatissima rivolgendosi al conduttore di Temptation Island.

Ma mentre Lino ha continuato a rifiutare, Alessia ha spiegato di voler restare ferma nella sua posizione e ha registrato un video al suo fidanzato. Una cosa mai successa prima a Temptation Island. Filmato che è stato mostrato da Filippo al ragazzo. “È un’ora che sto qui, se non vieni me ne vado. Adesso”, ha detto Alessia nel video mostrato da Filippo Bisciglia a Lino.

Il conduttore l’ha invitato a pensarci. Qual è stata la reazione del ragazzo? Impassibile? Si è preoccupato piuttosto di chiedere alla tentatrice cosa volesse fare! Dopo essersi assicurato che anche Maika volesse uscire, allora ha deciso di incontrare la sua fidanzata.

E qui è stato scontro accesissimo a Temptation Island!