Giovedì 11 luglio 2024 andrà in onda su Canale 5 la terza puntata della nuova puntata di Temptation Island. Ma andiamo a scoprire le anticipazioni e quello che accadrà alle coppie protagoniste del reality show.

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island

Su Canale 5 è finalmente tornato Temptation Island e la nuova edizione sta già appassionando milioni di telespettatori. Il pubblico sta infatti già seguendo attentamente il viaggio nei sentimenti delle 7 coppie protagoniste, che ci stanno già tenendo con il fiato sospeso. Al termine della prima puntata infatti Alessia ha richiesto per la seconda volta il falò di confronto anticipato al suo fidanzato Lino e i fan del reality show si chiedono se lui accetterà di incontrarla.

In attesa di scoprire cosa succederà nel secondo appuntamento di questa nuova edizione, il pubblico chiede già di scoprire le anticipazioni della terza puntata, che andrà in onda su Canale 5 giovedì 11 luglio. Non resta che attendere tuttavia per scoprire quello che accadrà.

Le coppie di Temptation

Andiamo a fare la conoscenza delle 7 coppie di questa edizione di Temptation Island e scopriamo i nomi e cognomi dellei fidanzate e dei fidanzati:

A seguire le coppie nel loro viaggio nei sentimenti è come sempre Filippo Bisciglia, da anni voce narrante delle storie dei protagonisti del reality show.

Dove rivedere Temptation Island 2024

Vi state chiedendo dove è possibile rivedere le puntate di Temptation Island? Andiamo a scoprirlo. Le nuove puntate del reality show vanno in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5, alle 21.20 circa.

Chi dovesse essere impossibilitato a seguire le dirette tuttavia può recuperare il programma in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Witty TV.