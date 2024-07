In queste ore sul web sta circolando un video in cui vediamo Alessia di Temptation Island 2024 mentre si specchia in casa sua. In sovraimpressione scrive di essere stata squalificata dal reality, ma è la verità? Ecco cosa abbiamo scoperto.

La verità su Alessia di Temptation Island

Alessia e Lino sono protagonisti della nuova edizione di Temptation Island e in queste ore si stanno diffondendo varie indiscrezioni sul loro conto. A Deianira Marzano, per esempio, è arrivata una segnalazione secondo la quale i due sarebbero usciti separatamente dopo il falò di confronto:

“Conosco una ragazza di Napoli che ha come parrucchiera Alessia di Temptation Island. Lino e Alessia si sono lasciati e lei sta malissimo”.

Cosa ci sia di vero ovviamente non lo possiamo sapere ma vi terremo aggiornati. Nel frattempo però è diventato virale un video in cui compare proprio Alessia a casa sua mentre si specchia nel suo bagno di casa. In sovraimpressione leggiamo una scritta che ha sorpreso tutti i fan della trasmissione:

“Basta fare profili falsi. Sì, io e Lino siamo usciti. Purtroppo ho dovuto fare questo post perché sto vedendo cose che non mi vanno bene. Ho visto in un filmetto Lino baciarsi con la tentatrice e sono corsa nel villaggio dei maschi. Siamo stati squalificati”.

Ma davvero Alessia di Temptation Island ha violato il regolamento dentro il reality e anche ora che è a casa facendo uno spoiler così grande sulle prossime puntate? Ovviamente no! Sappiamo bene che i concorrenti sono tenuti al silenzio stampa fino alla fine del programma o per lo meno fino alla loro uscita di scena anticipata. Questo che abbiamo appena visto è un video fake creato da qualche utente sui social.

Sull’account TikTok di Alessia, infatti, troviamo la stessa clip risalente al 31 dicembre 2023 dove non compaiono scritte. Semplicemente si stava preparando per andare a festeggiare il nuovo anno. Ecco la verità sulla presunta squalifica di Lino e Alessia.