In queste ultime ore si sta diffondendo una segnalazione che riguarda Lino e Alessia, coppia di Temptation Island 2024, in merito al loro futuro dopo il falò di confronto. Ecco se oggi si sono lasciati o stanno ancora insieme secondo le indiscrezioni.

La segnalazione su Lino e Alessia dopo Temptation Island

Lina e Alessia sono sicuramente una delle coppie di punta dell’attuale edizione di Temptation Island. A chiamare la produzione era stata la fidanzata perché, durante il video di presentazione, aveva affermato di non riuscire a fidarsi più del compagno a causa di alcuni comportamenti che aveva avuto in passato.

Avendo perso la fiducia in lui, quindi, hanno tentato di intraprendere un viaggio alla scoperta dei loro sentimenti. Al momento per loro non sembrano andare molto bene le cose: Alessia non ha preso bene l’avvicinamento tra il fidanzato e la tentatrice Maika. Per tale ragione ha chiesto già due volte il falò di confronto anticipato, che è stato sempre rifiutato da Lino.

Nella prossima puntata potremmo vedere la replica, in versione femminile, del momento in cui Ciro Petrone corse nel villaggio delle fidanzate eludendo sicurezza e produzione. Mentre attendiamo di scoprire che cosa succederà, in queste ore è appara sul web una segnalazione sul loro futuro dopo il falò di confronto. Qualcuno ha scritto a Deianira Marzano che Lino e Alessia si sarebbero lasciati:

“Conosco una ragazza di Napoli che ha come parrucchiera Alessia di Temptation Island. Lino e Alessia si sono lasciati e lei sta malissimo”.

Se questo sia vero oppure no al momento non è dato saperlo con certezza. Di sicuro la verità verrà a galla nel corso delle prossime settimane, anche se non sappiamo se la coppia arriverà alla fine del percorso o uscirà in anticipo. Ovviamente noi vi terremo aggiornati passo passo con tutte le informazioni del caso.