In un’intervista Filippo Bisciglia è tornato a parlare di Maria De Filippi, che ha tanto creduto in lui. Il conduttore di Temptation Island ha raccontato qual è il loro rapporto e ha svelato poi qualche aneddoto su di lei.

Filippo Bisciglia parla di Maria De Filippi

Temptation Island è nel pieno del suo svolgimento e tra le coppie attuali che stanno facendo piuttosto chiacchierare, non mancano anche le notizie sui protagonisti delle precedenti edizioni del programma. Filippo Bisciglia, conduttore del viaggio dei sentimenti dei concorrenti, ha avuto modo di raccontarsi in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

Il presentatore nello specifico ha fatto riferimento al suo rapporto con Maria De Filippi. Filippo Bisciglia ha raccontato di avere un ottimo legame con la presentatrice. Non è un mistero che la De Filippi ha sempre creduto il lui e lo considera un suo “pupillo”. Già in altre occasioni c’è da dire che Bisciglia ha spesso fatto sapere di volere molto bene a Maria e di ammirarla tantissimo.

Allo stesso tempo Filippo Bisciglia cerca sempre di apprendere il più possibile da lei, osservando e studiando ogni singolo movimento per capire di più di lei, del suo lavoro e scovarne segreti.

Nel suo racconto c’è stato dello spazio anche per qualche curiosità: “Maria è temuta? No, parla con tutti. Poi è sempre un datore di lavoro”, ha precisato Filippo Bisciglia. È chiaro dunque a tutti che la De Filippi sia sempre molto cordiale e disponibile con tutti e ci sia sempre, in ogni occasione. Ma è anche giusto rispettare i ruoli.

Infine Filippo Bisciglia ha anche speso delle belle parole per l’indimenticabile Maurizio Costanzo. Il conduttore e giornalista ha sempre riservato dei pensieri molto positivi sul presentatore di Temptation Island. Quindi ha ricordato una frase nello specifico che porta ancora oggi nel cuore: “Filippo merita più spazio in TV: è un ragazzo talentuoso, educato e pacato nei modi”. Per Bisciglia queste parole sono “oro”, come da lui precisato. E farà tesoro di queste affermazioni.