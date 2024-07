Marisol Castellanos di Amici 23 si trova in ospedale, come da lei stessa reso noto. Cosa è successo alla ballerina e come sta oggi

L’ex allieva di Amici 23 Marisol Castellanos si trova ricoverata in ospedale, come da lei stessa svelato su Instagram. Ecco come sta la ballerina e cosa sarebbe successo.

Amici 23, Marisol in ospedale: come sta

Sono bastate delle foto pubblicate su Instagram a creare un po’ di apprensione intorno a Marisol di Amici 23. La ballerina sui suoi social ha postato delle foto in cui ha mostrato di trovarsi in un letto d’ospedale. In tanti si sono chiesti come mai si trovasse lì, mentre altri sono già al corrente dell’accaduto perché andati per ipotesi.

Ma cosa è accaduto dunque a Marisol? L’ex allieva di Amici 23, come si vede dalle immagini sottostanti tra le storie e foto del post di Instagram, si è mostrata distesa con una gamba fasciata. A fare da sottofondo musicale, la canzone di John Lennon e una frase scritta: “War is over” con una colomba bianca accanto come simbolo di rinascita.

La frase sta a significare “La guerra è finita” e fa riferimento al guaio fisico che Marisol si portava dietro da quando si trovava nella scuola di Amici 23. La danzatrice ha dovuto fare i conti con un problema al ginocchio. Spesso ha portato il tutore e ha dovuto tenere sul del ghiaccio, ma non si è mai fermata. L’infortunio non ha influito di certo sulla sua vittoria nella categoria ballo, anzi, ha dimostrato di poter vincere anche con un acciacco. Ma nonostante questo, era bene non trascurare più e arrivare dritto al sodo e risolvere.

Pare infatti sia arrivato il momento di sistemare il problema già evidenziato ad Amici 23. Ed è per questo, secondo le teorie più certe, che si trova in ospedale. Gli indizi sembrano tutti portare a questo, anche se la ragazza non ha confermato ufficialmente. In ogni caso da quel che vediamo pare però che tutto proceda nel migliore dei modi.

Le foto di Marisol di Amici 23

A rivolgerle un pensiero è stato anche Petit, che ieri si trovava impegnato per il concerto di RDS Summer Festival, dove hanno preso parte anche Martina e Sarah. Nonostante ciò il cantante ha pensato bene di mandarle tutto il suo supporto. Ha condiviso un loro scatto sui social, con la scritta: “Love you”.

La dedica di Petit a Marisol di Amici 23

Anche i compagni di scuola, professionisti e tantissimi fan si sono uniti e hanno augurato una pronta guarigione a Marisol. Novella2000.it si aggiunge ai numerosi messaggi d’affetto per la ballerina.