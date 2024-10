Mirco beccato da solo in discoteca dopo Temptation Island e c’è chi parla di una possibile rottura con Alessia

Dopo la fine di Temptation Island, Mirco ha ufficialmente iniziato una relazione con l’ex tentatrice Alessia. In queste ore però è stato beccato da solo in discoteca.

La segnalazione su Mirco dopo Temptation Island

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ci sono stati senza dubbio Mirco Rossi e Giulia Duranti. Chi ha seguito il reality show sa bene che fin dal primo momento tra i due sono emersi diversi problemi di coppia. A un tratto però il loro viaggio nei sentimenti ha subito un’impennata improvvisa, che ha stravolto le carte in tavola. Mirco infatti si è inaspettatamente legato alla single Alessia e poco a poco tra i due è nata una complicità che ha sorpreso non solo il pubblico ma anche la stessa Giulia.

Al falò di confronto dunque la coppia, dopo un acceso confronto, ha deciso di separarsi, mettendo un punto alla relazione. Ma non è finita qui. Proprio Rossi ha infatti lasciato il reality show con la tentatrice, iniziando con lei una conoscenza. Ancora oggi la frequentazione sta procedendo a gonfie vele e sembrerebbe che l’ex protagonista del programma abbia ritrovato il sorriso.

In queste ore è però arrivata una segnalazione che non è sfuggita ai più. Deianira Marzano, dopo aver ricevuto un messaggio da una fan, ha mostrato una foto di Mirco da solo in discoteca. A quel punto le malelingue del web hanno iniziato a ipotizzare che la conoscenza tra l’ex volto di Temptation Island e l’ex tentatrice Alessia fosse già giunta al capolinea.

Tuttavia non si può di certo pensare a una rottura solo perché Rossi ha deciso di trascorrere una serata in compagnia di qualche amico. A oggi infatti risulta che Mirco e Alessia siano ancora unitissimi e che la loro conoscenza stia proseguendo senza alcun intoppo. Ai due dunque facciamo un grande in bocca al lupo.