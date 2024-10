Dopo quanto accaduto a Temptation Island, Alfred ha avuto modo di incontrare nuovamente l’ex tentatrice Sofia nello studio di Uomini e Donne e tra i due è scoppiata la lite.

Alfred incontra Sofia dopo Temptation Island

Nonostante Temptation Island sia terminato, in queste ore si sta continuando a parlare dei protagonisti del reality show. Oggi infatti a Uomini e Donne sta andando in onda uno speciale su alcune delle coppie che hanno preso parte al programma e così ad arrivare in studio sono stati Alfred, Sofia e Anna. Come abbiamo visto, un mese dopo la fine delle registrazioni il giovane uomo ha deciso di chiudere la conoscenza con l’ex tentatrice, che nel mentre gli ha lanciato durissime critiche. A rompere il silenzio è stata anche la stessa Anna, che ha svelato che il suo ex fidanzato le avrebbe confessato di essere ancora innamorato di lei.

Oggi così nello studio di Uomini e Donne Alfred ha avuto modo di incontrare non solo l’ex tentatrice ma anche la sua ex fidanzata. Inizialmente abbiamo assistito al confronto con Sofia, durante il quale ben presto i toni si sono scaldati. La single ha infatti chiesto spiegazioni ad Alfred sul perché ha deciso di interrompere la conoscenza, quando fino a poche ore prima il ragazzo avrebbe speso parole importanti per lei, al punto che i due erano arrivati a organizzare un viaggio a New York.

Ma non solo. Sofia ha rivelato che Alfred, dopo il falò con Anna a Temptation Island, le avrebbe chiesto di dormire con lei. Tuttavia l’ex tentatrice ha rifiutato e i due si sono rincontrati qualche giorno dopo. A seguito del weekend insieme, durante il quale Alfred e Sofia sono andati a letto insieme, il ragazzo ha capito di non essere interessato all’ex tentatrice e di non essere pronto a dare il via a una nuova relazione.

Sofia così ha accusato Alfred di averla usata e a scagliarsi contro di lui sono stati anche Gianni Sperti e Tina Cipollari.