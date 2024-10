Dopo la fine di Temptation Island Alfred e Anna stanno ancora insieme? Cosa è successo alla coppia finito il percorso e un mese dopo la conclusione dell’avventura? Andiamo a vedere tutti i dettagli della loro storia.

Il percorso di Alfred e Anna a Temptation Island

Alfred e Anna sono una delle coppie che ha deciso di partecipare alla versione di settembre di Temptation Island. Perché sono andati nel programma? I due hanno raccontato nel loro percorso di stare insieme da 1 anno e 9 mesi, ma c’erano dei problemi tra loro. Infatti lei ha rivelato di non riuscire più a fidarsi di lui. Oltre a non ricevere più attenzioni dal fidanzato, Anna ha anche detto che Alfred l’ha tradita, lei lo ha scoperto e lui ha confermato.

E a Temptation Island la situazione non si è risolta tra Anna e Alfred. Infatti lui si è subito avvicinato alla single Sofia e lei ha quindi visto vari video sia nel pinnettu che ai vari falò.

In particolare c’è stata una grande attrazione fisica di Alfred nei confronti della tentatrice Sofia con anche video abbastanza esplicito. Scene che hanno sconvolto non solo la fidanzata Anna, ma anche le altre fidanzate dell’edizione di Temptation Island. Alla fine tra Alfred e Sofia è scattato il bacio e quindi sia lui che Anna hanno chiesto contemporaneamente il falò di confronto.

Il falò di confronto

Siamo arrivati alla quinta puntata di Temptation Island per vedere il falò di confronto tra Alfred e Anna che è stao decisamente acceso e infuocato. Infatti lei è arrivata davvero molto arrabbiata, come ci si poteva aspettare. E ha urlato contro di lui tutta la sofferenza vissuta. Inoltre gli ha detto che le ha mancato completamente di rispetto.

Lui non si è nascosto in quello che ha fatto, anche perché era molto palese. Ma ha detto di aver finalmente capito che non poteva più funzionare tra loro. Ma soprattutto ha preso il coraggio per rompere definitivamente la relazione senza rimorsi,a differenza di quanto accaduto in precedenza.

Il falò di confronto di Alfred e Anna si è concluso, quindi, con la fine della loro relazione. Infatti entrambi hanno detto di voler uscire separati da questo percorso. Però dobbiamo segnalare che Alfred ha rivisto la single Sofia e ha voluto iniziare una conoscenza con lei.

Alfred e Anna stanno ancora insieme?

Adesso che abbiamo ripercorso la loro storia, ci chiediamo se Alfred e Anna stanno ancora insieme dopo Temptation Island. Come detto, i due sono usciti dal docu-reality come separati. Hanno mantenuto questa scelta?

Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, Alfred e Anna sarebbero tornati insieme. Non sono state però specificate le dinamiche di questo riavvicinamento e quindi il ritorno di fiamma.

Ovviamente si tratta di una segnalazione e non c’è la certezza ufficiale.

Un mese dopo

Nell’ultima puntata di Temptation Island 2024 scopriamo cosa è accaduto alle coppie un mese dopo la fine del loro percorso nel programma. E parlando di Alfred e Anna, stanno ancora insieme o hanno confermato la scelta di lasciarsi?

(IN AGGIORNAMENTO)