Durante la prima puntata di Temptation Island abbiamo visto che Alfred si è avvicinato alla single Sofia. Quest’ultima ha provocato il fidanzato: “Il nero mi attrae” e la battuta ha scaturito la dura reazione di Anna!

Temptation Island, l’attrazione tra Alfred e Sofia

Temptation Island nel giro di pochi mesi è tornato in TV con una nuova edizione! Stasera sono state presentate le prime coppie e tra i protagonisti non solo Antonio e Titty, così come la battuta della fidanzata Sara o il ritorno di Tony. A interessare il pubblico è anche la vicinanza tra Alfred e la single Sofia che, come rivelato dalle anticipazioni pare siano davvero molto molto complici!

La coppia sta insieme da 1 anno e 9 mesi. Tuttavia proprio la ragazza ha scoperto un tradimento da parte del suo fidanzato, ma pare ci siano stati diversi momenti in cui lui avrebbe avuto delle mancanze. Nel pinnettu, nel corso della prima puntata di Temptation Island, Alfred ha raccontato che da una parte vorrebbe stare con la sua fidanzata, mentre dall’altra vorrebbe essere single, ammettendo di essersi divertito in chat con altre.

Anna dopo aver visto dei video a Temptation Island è scoppiata a piangere, mentre Alfred ha detto alla single di averla seguita sui social ma quest’ultima non avrebbe ricambiato. In un altro filmato i due sono parsi molto vicini, cosa che ha infastidito non poco la ragazza, dagli allenamenti insieme alla troppa vicinanza.

In altri video Sofia ha fatto delle battutine, dicendo che le piace molto il colore nero oppure che ha l’attrazione verso questo colore. Frase che Afred ha recepito immediatamente. Peraltro Sofia ha affittato una anche una barca per fare un giro con il ragazzo: “Ti regalo in bel giretto in una cala con un bel massaggio rilassante”. Tra i due poi non è mancato un punzecchiarsi a vicenda, così come un coccolarsi a vicenda tra massaggi e abbracci.

Con la voce spezzata, Anna ha spiegato di essere molto dispiaciuta. Non solo per quello che sta vedendo lei ma anche per aver presentato Alfred ai genitori. Nel mentre il fidanzato di Temptation Island si è concesso un ballo nel villaggio con la single e Anna ha visto tutto. Sempre più affranta, ha dichiarato: “Io sono qui perché mi devi tranquillizzare. Io sto per tutti e 21 i giorni per farti dimostrare che me*da sei!”

Alfred dall’altra, invece, ha criticato la pesantezza di Anna. Non capisce perché lei non si fida di lui, ma non sono arrivati dei video durante il falò di Temptation Island. Cosa succederà ora? Il ragazzo riuscirà a far ricredere la sua fidanzata?