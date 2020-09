Da qualche giorno sono ufficialmente partite le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, che come sappiamo sarà condotta da Alessia Marcuzzi. Il reality, almeno inizialmente, sarebbe dovuto partite mercoledì 9 settembre, e le sei coppie in gara erano già state presentate dai social del programma. Tuttavia qualche giorno fa abbiamo appreso che le cose sono ad un tratto cambiate, a causa di un colpo di scena inaspettato avvenuto all’interno dei due villaggi. Una delle fidanzate infatti, a pochissime ore dall’inizio delle riprese, avrebbe scoperto un tradimento da parte del suo compagno, al punto da richiedere il falò immediato. Questo quello che ha riportato Davide Maggio:

“L’inizio di Temptation Island 8 dovrà farsi attendere. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il reality più atteso della stagione non partirà mercoledì 9 settembre, in prima serata su Canale 5, come inizialmente previsto. Lo slittamento pare sia dovuto all’esito delle prime ore di registrazione che hanno portato ad un clamoroso…scoppio! Una coppia, infatti, è saltata a stretto giro. Lei ha scoperto un tradimento di lui (che aveva sempre sospettato) e ha chiesto un falò di confronto immediato. L’inedita situazione si è inevitabilmente ripercossa sull’andamento dell’intero programma e sul montaggio. La scelta è stata, dunque, quella di prendersi del tempo facendo slittare il programma”.