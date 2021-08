1 Il costo della sponsorizzazione

Temptation Island si è concluso da poche settimane eppure i protagonisti stanno facendo piuttosto discutere. I concorrenti oltre a mettere in piazza i propri sentimenti e relazioni, danno ovviamente modo di farsi conoscere e dunque avere la possibilità di diventare volti noti del piccolo schermo. È capitato in passato e lo è stato in quest’ultima chiacchierata edizione.

Non mancano, poi, anche le offerte lavorative sui social, che portano molte di esse a diventare delle influencer a tutti gli effetti tra sponsorizzazione di marchi e prodotti vari. Una delle fidanzate di quest’ultima edizione di Temptation Island, come rivelato da Amedeo Venza che ne ha riportato una prova, pare stia cercando di arricchirsi con tariffe piuttosto alte. Ma leggiamo le parole dell’esperto di gossip, che su Instagram ne ha raccontato l’accaduto:

“Guardate un po’ quanto chiedono le vippone di Temptation Island per una collaborazione per sponsorizzare dei prodotti. Ovviamente ho oscurato il nome ma meriterebbero lo sput******nto totale! 1.200 Euro per una storia e un post?!!? Ma stiamo scherzando?? Ma chi sieteeeee? Che a settembre manco ci ricorderemo i vostri nomi”.

Storia Instagram di Amedeo Venza

Dunque stando a quanto si legge un singolo post su Instagram per questa fidanzata di Temptation Island avrebbe un valore pari a 1200 Euro. Venza ha sottolineato che, secondo il suo punto di vista la cifra è particolarmente eccessiva. Contattato da Gossip e TV Amedeo ha raccontato che si tratterebbe di una concorrente dell’ultima edizione del programma, senza rivelarne il nome per questioni di privacy.

Una notizia che ha diviso l’opinione pubblica e sta facendo piuttosto discutere. Voi che ne pensate? Nell’attesa di scoprire se spunteranno ulteriori dettagli sulla persona in questione, andiamo a rivedere le ultime news sulle coppie…