1 Mediaset cancella Temptation Island?

Cosa succederà al reality estivo di Canale 5 quest’anno? Se ne è parlato molto negli ultimi mesi. Aveva anche parlato Filippo Bisciglia, il quale aveva dichiarato: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei“. A smorzare ancora di più l’entusiasmo anche TV Blog. Il portale, infatti, aveva dato queste notizie in anteprima:

Stando a quanto ci risulta, infatti, non andrà in onda la prossima estate. Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi, che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna la cui ultima edizione si è chiusa a luglio scorso con un sorprendente 27,40% di share (il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri esultò definendo la trasmissione “la proposta più amata della programmazione estiva della TV italiana”). Non a caso, la produzione al momento sarebbe ferma. Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe essere sostituito dalle repliche di Tu sì que vales (che tornerà poi in autunno, nella consueta collocazione del sabato sera, dove da anni è leader incontrastato in termini di ascolti).

Adesso si aggiunge un nuovo tassello a questa faccenda. Secondo quanto riporta anche il sito Fanpage, da quanto emerge dai listini pubblicitari sul sito della concessionaria Publitalia, Temptation Island non è inserito nella programmazione estiva. Nella voce del mercoledì sera, infatti, non compare. Che cosa sta succedendo e che cosa accadrà realmente? Mediaset deciderà di cambiare idea o manderà in onda un altro programma?

Si era parlato, come detto poc’anzi, delle repliche di Tu si que vales ma anche di un’altra trasmissione. Uno show molto amato del pomeriggio di Canale 5 che potrebbe andare in prima serata con la versione Vip. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più. Continuate a leggere…