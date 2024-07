Come sono oggi le coppie di Temptation Island 2024? Stanno ancora insieme o si sono lasciate? Andiamo a vedere tutte le informazioni che abbiamo su di loro dalla scelta al falò di confronto fino alle dichiarazioni di un mese dopo.

Le coppie di Temptation Island 2024 oggi

Dopo la conclusione di Temptation Island 2024 abbiamo scoperto il destino delle coppie, quindi se stanno insieme o se si sono lasciate. Ognuna ha preso una decisione al falò di confronto e qualcosa può essere cambiato un mese dopo la scelta.

Christian e Ludovica non stanno più insieme. I due sono usciti divisi dal programma dopo il falò di confronto. Un mese dopo hanno confermato di non essere più una coppia.

Lino e Alessia non stanno più insieme. Loro hanno avuto un falò di confronto davvero infuocato da cui sono usciti separati. C’è stato un altro confronto, ma che ha avuto lo stesso esito. Un mese dopo hanno confermato la loro scelta.

Luca e Gaia non stanno più insieme. Anche loro hanno avuto un falò di confronto anticipato da cui sono usciti insieme, ma con molti dubbi da parte di lei. Un mese dopo, però, hanno detto di non stare più insieme.

Alex e Vittoria non stanno più insieme. La coppia ha avuto un falò di confronto all’inizio dell’ultima puntata di Temptation Island da cui sono usciti separati. Un mese dopo non stanno insieme e lei ha intrapreso una frequentazione col single Simone.

Raul e Martina non stanno più insieme. I due sono usciti divisi dal falò di confronto. E anche un mese dopo, secondo i rumor, avrebbero confermato la scelta. Infatti sono stato avvistati in posti diversi e mai insieme.

Jenny e Tony non stanno più insieme. Una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island ha deciso di uscire insieme dopo il falò. Ma pare che un mese dopo non stiano più insieme. Lui, infatti, sarebbe stato avvistato a un evento privato circondato da ragazze e poi in spiaggia con una ragazza che non è la fidanzata.

Siria e Matteo stanno ancora insieme. I due sono usciti insieme dal programma. E anche un mese dopo avrebbero confermato questa scelta. Non ci sono infatti segnalazioni su di loro.