Lavinia Mauro e Alessio Corvino verso Temptation Island dopo i rumor sulla loro crisi

Nicolò Figini | 8 Maggio 2024

Cosa sta succedendo tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino, coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne? Secondo gli ultimi rumor sarebbero in trattativa per entrare a far parte del cast di Temptation Island.

Lavinia e Alessio a Temptation Island?

Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono conosciuti nella scorsa edizione di Uomini e Donne e da quel momento non si sono più lasciati. Anche se i loro fan fa diverso tempo hanno dei sospetti su una loro presunta rottura, in quanto pare non si siano più fatti vedere sui social insieme. Ma da dove nascono le indiscrezioni sul loro ingresso nel cast di Temptation Island?

Al momento ovviamente non sappiamo che cosa stia accadendo, ma adesso sta girando il rumor secondo il quale il motivo del silenzio deriverebbe dalla loro prossima partecipazione al reality di Canale 5. A rivelarlo ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram:

“Lavinia e Alessio sarebbero in trattativa per approdare a Temptation Island. Per questo non hanno mai detto niente in questi meri riguardo la loro crisi”.

Lavinia e Alessio di Uomini e Donne nel cast di Temptation Island?

Questa decisione sorprenderebbe molto in quanto Lavinia e Alessio avevano già escluso la possibilità di compiere questo viaggio nei sentimenti. Durante un’intervista rilasciata alcuni mesi fa l’ex tronista aveva affermato:

“Se non ci fosse realmente un motivo non riuscirei ad andare. Mi piace guardarlo ma, comunque, farei fatica a guardare il mio ragazzo dall’altra parte. Non si tratta di fiducia ma, non so, non mi ci vedo”.

Il cast di Temptation Island verrà reso noto tra non molto tempo e finalmente avremo la conferma o la smentita della loro partecipazione. Alla conduzione molto probabilmente ci sarà ancora Filippo Bisciglia, ma non sappiamo se le coppie saranno formate solo da Nip, da Vip o se saranno miste.