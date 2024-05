Spettacolo

Vincenzo Chianese | 25 Maggio 2024

Temptation Island

A seguito dei gossip di qualche settimana fa, adesso pare che tutto sia ufficiale: Alessio e Lavina di Uomini e Donne sarebbero la prima coppia di Temptation Island.

Alessio e Lavinia arrivano a Temptation Island

Ormai ci siamo! Tra poche settimane parte su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island e sono già in molti ad attendere il ritorno del reality show. Attualmente sono in corso gli ultimi preparativi e a inizio giugno cominceranno ufficialmente le registrazioni del fortunato programma, che vedrà nuovamente la conduzione di Filippo Bisciglia. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore si è iniziato a parlare delle possibili coppie famose che partiranno per un viaggio nei sentimenti ed è così stato fatto il nome di due ex protagonisti di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessio Corvino e di Lavinia Mauro.

Come sappiamo, i due solo lo scorso anno hanno lasciato il dating show insieme, dando il via a una relazione. Da qualche mese tuttavia sembrerebbe che la coppia stia affrontando una crisi e da tempo non si mostra più sui social. Già da settimane dunque si mormorava della possibile partecipazione al reality show e adesso pare arrivare la conferma.

In queste ore infatti Amedeo Venza ha annunciato la prima coppia di Temptation Island, che sarebbe proprio quella formata da Alessio e Lavinia. Attualmente però dalla redazione del programma non è ancora giunta alcuna conferma in merito e di conseguenza a oggi l’indiscrezione è da ritenersi ancora tale.

Senza dubbio però i fan di Corvino e della Mauro sarebbero più che felici di ritrovare i due all’interno dei villaggi in Sardegna, per avere news sulla loro relazione. Non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà e chi saranno tutti gli altri protagonisti della nuova edizione della trasmissione targata Fascino.