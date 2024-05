Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Maggio 2024

Temptation Island

Andiamo a scoprire tutte le news in merito all’edizione 2024 di Temptation Island. Ecco quando inizia, le coppie di concorrenti e dove vedere le puntate in streaming.

Quando inizia Temptation Island 2024?

Ma quando inizia Temptation Island nel 2024? Stando a quanto riporta il listino pubblicato da Publitalia le puntate cambieranno giorno. Non andranno più in onda il lunedì, ma il giovedì.

La programmazione è fissata intorno al 13 giugno 2024, ovvero in seguito alla conclusione della seconda stagione di Viola come il mare. L’orario sempre quello delle 21:30 circa.

Adesso che abbiamo capito quando inizierà e quando va in onda andiamo avanti con le coppie…

Temptation Island 2024 coppie e concorrenti

Quante sono le coppie di Temptation Island 2024? Di solito il numero dei concorrenti varia tra 6 e 7, ma vedremo se aumenteranno oppure diminuiranno.

Se invece vi state chiedendo quanti anni hanno i membri delle coppie che partecipano al reality la risposta è che devono avere almeno 18 anni.

Ma quali sono i requisiti per partecipare a Temptation Island? Oltre alla maggiore età bisogna non essere sposati e non avere figli.

Casting

Come candidarsi per Temptation Island 2024? Nel caso in cui vorreste partecipare da single dovrete accedere al sito ufficiale del programma.

Qui dovrete compilare un modulo e se il vostro profilo risulterà interessante la produzione vi contatterà. Lo stesso procedimento vale anche per le coppie.

Ovviamente non si paga per partecipare a Temptation Island e nemmeno quando si effettua l’iscrizione ai casting.

Quanti giorni dura? Le riprese di solito vanno avanti per circa tre settimane.

Tentatori e tentatrici

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2024? Nel mese di maggio queste informazioni non sono ancora state rese accessibili al pubblico.

Di conseguenza dovremo attendere comunicati ufficiali da parte della produzione del reality.

Passiamo adesso il presentatore…

Temptation Island 2024 conduttore

Chi presenta Temptation Island 2024? Il conduttore dovrebbe ancora essere Filippo Bisciglia. Al momento non abbiamo ancora delle conferme precise ma il presentatore dovrebbe venire riconfermato.

Nel momento in cui avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi.

Quante puntate ha?

Al momento non sappiamo ancora quante puntate ha Temptation Island 2024, ma facendo un confronto con le ultime edizioni possiamo dedurre che saranno 6.

Questa struttura infatti è utilizzata dal 2019 ai giorni nostri. Le registrazioni non sono ancora iniziate ma sappiamo che in precedenza è stato girato nel villaggio chiamato Is Morus Relais.

La location non dovrebbe cambiare nemmeno nel 2024.

Dove vedere Temptation Island in streaming

Ora che sappiamo quando inizia Temptation Island 2024 proseguiamo con il dove vedere le puntate. Per quanto riguarda lo streaming, infine, potrete recuperare gli appuntamenti con il viaggio nei sentimenti di Canale 5, collegandovi a Internet ed entrando sulla piattaforma Mediaset Infinity in maniera completamente gratuita.

Il servizio vi permetterà di seguire sia la messa in onda in streaming che recuperare le puntate intere in un secondo momento, da PC o da un dispositivo mobile.

Ricordiamo, inoltre, che non occorre sottoscrivere alcun abbonamento. Infatti, vi basterà inserire una password e una mail valida così da poter accedere al vasto catalogo. Quest’ultimo comprende anche fiction di grande successo, come per esempio Viola come il mare e tante altre.

Potreste anche volervi collegare sul sito WittyTV in cui sono presenti anche tutte le altre trasmissioni condotte o prodotte da Maria De Filippi. Possiamo citare quindi Amici, Uomini e Donne e non solo.